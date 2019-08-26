ADANA - TFF 1. Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor'u sahasında 3-2 yenen Adanaspor'da teknik direktör Levent Eriş, "Bizim için geri dönüş çok anlamlıydı. Herkesi canıgönülden tebrik ediyorum, bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum." dedi.

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın sıcak havada verdiği mücadelenin takdire değer olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın seyir zevkinin iyi olduğunu ifade eden Eriş, "Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bol gollü ve pozisyonu çok olan bir müsabakaydı. Eksiklerimizi biliyoruz, daha uzun bir yolumuz var. Geriye düşmemize rağmen hiç tepki olmadı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum oyuncularımızın yanında oldular. Bizim için geri dönüş çok anlamlıydı. Herkesi canıgönülden tebrik ediyorum, bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum." diye konuştu.

Eriş, karşılaşmada 2 gol atan Eze'nin performans olarak hazır olduğunu kaydederek, "Mükemmel bir performans ortaya koydu. Dk. 88'de bire birlerdeki hamleleri, adam eksiltmeleri hem fiziki kalitenin hem de adaptasyonunun çok yüksek olduğunu gösterdi. Eze'nin performansı bugün olağanüstü iyiydi. Giorgi henüz daha takımımıza adapte olmuş bir görüntü çizmedi. Tartışmasız çok yetenekli bir oyuncu. Bunu antrenmanlarda da bize gösterdi." ifadelerini kullandı.





- Çapa: "Bugün 6 puanımız olması gerekiyordu"





Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da iki takımın oyuna kontrollü başladığını belirtti.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Çapa, şunları söyledi:

"İki haftadır açıkçası canımız yanıyor. Geçen hafta son dakika verilmeyen bir penaltı, bu hafta verilen penaltı. Tam olarak görmedim ama kalecimiz dokunmadım diyor. İzlediğimiz görüntülere göre çok net bir penaltı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu camianın canının bu kadar yanması üzücü. Saha dışında zaten yeterince sorunlarımız var. Ama oyun sahada daha adaletli bir şekilde idare edilebilirse daha çok mutlu oluruz. Bugün 6 puanımız olması gerekiyordu, üzücü olan bu. Diğer taraftan hazır olmayan oyuncularımız var. Bazı değişiklikler yaptık ama istediğimiz sonucu alamadık. Camiadan kendim ve oyuncularım adına üzülerek özür dilemek istiyorum. İki haftadır bekledikleri sonucu onlara veremiyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmalarına gerek yok. Telafi edeceğiz, inşallah her şeyin adaletli bir şekilde bittiği sezonu görürüz."







