



ANTALYA - Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, oyun üstünlüğü kendilerinde olmasına rağmen iki atakla rakiplerine iki farklı mağlup olduklarını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakip iki kere geldi ve 2 gol oldu. Dolayısıyla böyle maçlar yaşanıyor. Bundan sonra önümüze bakacağız." dedi.





- İldiz: "Önemli ve anlamlı bir mücadeleydi"





Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz de Süper Lig'in ilk maçında geçen hafta Galatasaray'ı sahalarında yendiklerini hatırlattı.

Ligde ikinci hafta konuk oldukları Antalyaspor'u da yenerek 2'de 2 yaptıklarına işaret eden İldiz, şöyle konuştu:

"Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Çok önemli maç oynadık. İlk yarım saat istediğimiz gibi oynayamadık. O süreci atlattıktan sonra istediklerimizi yapmaya başladık ve golü de bulduk. İkinci yarı da genelde istediklerimizi yaptık. Mücadele, oyuncularımın kazanma azmi açısından önemli bir mücadeleydi. Bu haftayı da kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz."

İldiz, Antalyaspor Kulübünün karşılaşmanın tüm bilet gelirini, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlama kararı almasının ve sporseverlerin maça katkısının mücadeleyi daha anlamlı hale getirdiğini sözlerine ekledi.