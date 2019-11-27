MADRİD - İspanya A Futbol Milli Takımı'nda ikinci kez teknik direktörlüğe getirilen Luis Enrique, "2019'u çöpe atıp yeni bir sayfa açmak istiyorum. Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum." dedi.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Madrid'deki merkez binasında ikinci kez milli takımın teknik direktörü olarak tanıtılan Luis Enrique, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Benim ve ailem için özel bir gün" diyen Enrique, "Hazırım ve heyacanlıyım. İlk 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) daha sonra da Dünya Kupası için çok arzuluyum. 2019'u çöpe atıp yeni bir sayfa açmak istiyorum. Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum." şeklinde konuştu.

Enrique, kızının hastalığı ve vefatı döneminde kendisinin yerine milli takım teknik direktörlüğüne getirilen eski yardımcısı Robert Moreno ile bir daha asla çalışmayacağını söyledi.

"Robert Moreno'nun benim teknik kadromda olmamasının tek sorumlusu benim." diyen Enrique, sözlerine şöyle devam etti:

"Moreno, evimde benimle yaptığı toplantıda, Avrupa Şampiyonası'nı yapıp ardından benim yardımcım olmak istediğini söyledi. Bu beni şaşırtmadı. Buraya gelmek için çok çalıştı, arzulu, bunu anlayışla karşılıyorum ama ben asla bunu yapmazdım. Robert'in tutkusu benim için sadakatsizlik. Çünkü her zaman, ben ne zaman dönmek istersem yerini bırakacağını söyledi. Ama sonrasında değişti. Arzusunu anlayışla karşılıyorum ama paylaşmıyorum. Asla benim yanımda çalışmayacak. Olanlardan dolayı gurur duymuyorum. Ona futboldaki kariyerinde şans diliyorum. Ancak unutmayın ki hiçbir kulüp elinizi kaldırdığınızda size teknik direktörlük teklifi getirmez."

Enrique, teknik direktörlük kariyerinde 9 yıl birlikte çalıştığı yardımcı antrenör Robert Moreno'nun yerine, şimdiye kadar kadrosunda 3. antrenör olan Jesus Casas'ı getirdiğini kaydetti.

Luis Enrique ayrıca milli takımı bıraktığı dönemde bir kulüpten çok ciddi teklif aldığını ancak kabul etmediğini de ifade etti.

Luis Enrique'nin milli takım süreci

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne 9 Temmuz 2018'de getirilen Luis Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla EURO 2020 F Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında takımın başında yer alamamış, milli takım kampından ayrılarak Barselona'ya dönmüştü.

Bu tarihten itibaren milli takım ile bağlantılı çalışmalara katılmayan Enrique, 7 Haziran'daki Faroe Adaları ve 10 Haziran'daki İsveç maçlarında da takımın başında görev yapamamıştı.

İspanya Futbol Federasyonu, Luis Enrique'nin yerine 19 Haziran'da Robert Moreno'yu getirmişti.

Moreno, EURO 2020 grup elemelerinde İspanya'nın başında çıktığı 6 maçta, 4 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

Kemik kanseri teşhisi konulan 9 yaşındaki kızının tedavisi dolayısıyla milli takımı bırakan Luis Enrique, 29 Ağustos'ta kızının vefat ettiğini duyurmuştu.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde F Grubu'ndan ilk sırada çıkan İspanya, 30 Kasım'da yapılacak Avrupa Şampiyonası kura çekimine 1. torbadan katılacak.