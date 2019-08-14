Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Tamamen kazanmaya odaklandık

Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Chelsea'ye karşı oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi iki takımın da birbirlerini iyi tanıdığını ve tamamen bu mücadeleyi kazanmaya odaklandıklarını söyledi.

Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Tamamen kazanmaya odaklandık
spor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, yarın Chelsea'ye karşı oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi iki takımın da birbirlerini iyi tanıdığını ve tamamen bu mücadeleyi kazanmaya odaklandıklarını belirtti.

Maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Klopp, Chelsea karşılaşmasına hazır olduklarını belirterek, "Maçın önemini biliyoruz. Onlar bizi, biz onları iyi tanıyoruz. Sezon başlarındaki maçlar her zaman zordur. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır değiliz ama bu, her takım için geçerli. Bu takım, başarı için kuruldu. Yarın bunu göstermek adına harika bir şans. Bizim için çok önemli bir maç. Tamamen bu maça odaklandık." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu aktaran Alman teknik direktör, "İstanbul, Liverpool için özel bir yer. Kulüpte hiç kimse 2005'teki final maçını unutamıyor ama bu farklı bir takım ve farklı bir sezon. Kendimizi iyi hissediyoruz ve bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. İstanbul, futbol için de her zaman özel bir yer oldu. Borussia Dortmund'un başındayken Galatasaray'a karşı burada oynamıştık. Harika bir atmosfer vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Klopp, karşılaşmada Liverpool'un favori gösterilmesi hakkında gelen bir soru üzerine, "Herkesin favori olduğumuzu düşündüğünü bilmiyordum. İnsanlar bu şekilde düşünebilir ama Chelsea'ye saygı duyuyoruz. Güçlü bir takım. Ligde Manchester United'a kaybettiler ama iyi oynadılar. Teknik direktörleri değişti, Hazard gitti, genç oyuncular geldi. Lampard bir kulüp efsanesi ve iyi bir teknik direktör. Yeni bir başlangıç yapıyorlar ve yeni kurulan bu takım, ilk şampiyonluğunu yaşamak için sahada her şeyini verecektir." şeklinde konuştu.

Kadın hakemler Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi ve Michelle O'Neill'ın maçta görev yapacak olmasına esprili şekilde yanıt veren Klopp, bu durumdan memnun olduğunu ifade ederek, "Bu tarihi ana tanıklık edeceğim için mutluyum. Böylesine önemli ve milyonların izleyeceği bir maçta onlara görev vermek çok zekice bir karar. Maçın kendisi yeterince zor geçecek. Onlar için sahada işi daha da zorlaştırmamak için her şeyi yapmalıyız. Aksi takdirde annem bana kızacaktır." yorumunu yaptı.

Van Dijk: Kupayı kaldırmak için her şeyi yapacağız

Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, rakibi iyi tanıdıklarını vurgulayarak, kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Karşılaşmaya hazır olduklarını aktaran Van Dijk, "Onlar bizi, biz onları iyi tanıyoruz ama bu sadece bir maç ve bu tip tek maçlarda her şey olabilir. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Kupayı kaldırmak için her şeyi yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Van Dijk, Brezilyalı file bekçisi Alisson'un yokluğu hakkında sorulan bir soruyla ilgili ise "Kaleci Adrian'ın takımdaki ikinci haftası. Sürekli birlikteyiz ve beraber çalışıyoruz. Alisson'un sakatlanması üzerine hemen oynamaya başladı. Tecrübesi böyle maçlarda oynamak için yeterli. Premier Lig'de birçok kez forma giydi. Birlikte başarılı performans gösterip sonuca ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mane: Yarınki maç için hazırız

Liverpool'un Senegalli hücum oyuncusu Sadio Mane, Chelsea takımını iyi tanıdıklarını belirterek yarın oynanacak maç için hazır olduklarını kaydetti.

Chelsea'nin ligde Manchester United'a karşı 4-0 kaybettiği maçta iyi bir mücadele ortaya koyduğunun altını çizen Mane, "Manchester United ile yaptıkları maçı izledim. Birçok şans buldular ama gole çeviremediler. Maçın sonunda Manchester United daha iyi olan taraftı ve kazandı. Biz de umarım aynısını yaparız. Onları iyi tanıyoruz. İstanbul'da 2005'te oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde olduğu gibi bu maçta da kazanmak istiyoruz. Yarın umarım aynısı olur. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Yarınki maç için hazırız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan


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