"Lig sonunda kazanan biz olacağız"

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş: "Lig 5 haftadan ibaret değil, 34 haftanın sonunda kazanan biz olacağız. Bunu neden söylüyorum? İlk 5 hafta bana gösterdi ki 20 yıllık antrenörlük hayatımdaki tecrübelerime dayanarak söylüyorum, şu ana kadar 5 haftad

"Lig sonunda kazanan biz olacağız"
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ADANA - İBRAHİM ERİKAN - TFF 1. Lig'in ilk 5 haftasında 5 puan toplayan Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, "Lig 5 haftadan ibaret değil, 34 haftanın sonunda kazanan biz olacağız." dedi.

Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının devreye girmesiyle yoğun bir tempo yaşadıklarını, 8 günde 3 maç oynadıklarını söyledi.

Geçen hafta ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olduklarını anımsatan Eriş, "Her ne kadar biz kendi adımıza, kendimize yakıştıramadığımız bir oyun oynasak da neyin nasıl olabileceği gerçeğini bildiğimiz için bu skor bizi yanıltmadı ve moralimizi bozmadı. Çünkü biz, ligde 5 maçın 3'ünü şampiyon adaylarıyla oynadık." diye konuştu.

Eriş, "kabuk değiştiren" bir takım olduklarını dile getirerek, "Ayrı bir düzene dönüş gerçekleştirmeye başladık. Gelen yeni oyuncularımızı hazırlık maçı oynamadan lig müsabakasına soktuk. Bunlar kolay şeyler değil." ifadesini kullandı.

Oyuncularının fiziki kalitelerini arttırmaya, aynı zamanda da bu futbolcuları takım düzenine uydurmaya çalıştıklarını aktaran Eriş, şöyle konuştu:

"Ligde, geçen 5 haftalık süreçte kendi adımıza doğruları yaptığımızı, bu doğruların da bize zaman zaman iyi sonuçlar verdiğini gördük. 10 kişi kaldığımızda bile takımımızın aslında ne kadar büyük bir mücadele ortaya koyduğunu gösterdik. Bugün 'şampiyon adayı' diye çıkanların neredeyse birer puanları var. Bu yüzden, bu süreci taraftarımızın müthiş desteği ve birlikteliğiyle son derece başarılı geçirdiğimizi düşünüyorum."


- "Lig 5 haftadan ibaret değil"


Eriş, oyuncularına güvendiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligde çok daha kaliteli müsabakalar oynayacağımızdan eminim. Ayrıca çok daha başarılı olacak ve puanları çok ciddi şekilde hanesine yazdıracak bir Adanaspor'un elimizde var olduğunu biliyoruz. Lig 5 haftadan ibaret değil, 34 haftanın sonunda kazanan biz olacağız. Bunu neden söylüyorum? İlk 5 hafta bana gösterdi ki 20 yıllık antrenörlük hayatımdaki tecrübelerime dayanarak söylüyorum, şu ana kadar 5 haftada, 'bu ligde biz şampiyon adayıyız' diyebilecek bir futbol anlayışı kimse ortaya koymadı. Kısmen 20'şer 30'ar dakikalık bölümlerde bazı takımların etkili olduğu zamanları gördük. Ama biz de 10 kişi kaldığımız bölümlerde bile kazanmak üzerine, zaman zaman çok başarılı işler yaptık."

Ligde kendisine hiçbir takımın şampiyon adayı olduğu görüntüsü vermediğini altını çizen Eriş, "Şu anda 5'inci hafta birçok takımın hoca değişikliğine gittiğini görüyoruz. Bunlar, gerçekten kaosun yönetilemediğini ve bu ligde şu anda hiçbir takımın iyi futbol oynamadığını net bir şekilde ifade edebilir. Ligin ilk devresinde, kalan 12 haftada öyle müsabakalar oynayacağız ki hiç umulmadık yerlerde çok ciddi puanları alma şansımız ortaya çıkacak. Biz 'kabuk değiştiriyoruz' ve çok farklı sonuçlar alıp çok renkli müsabakalar oynayabiliriz." ifadesini kullandı.



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