LeBron James NBA'de 33 bin sayıyı aşan 4. oyuncu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, all-star oyuncusu LeBron James'in yeni bir başarıya daha imza attığı maçta New Orleans Pelicans'ı 114-110 mağlup etti.

LeBron James NBA'de 33 bin sayıyı aşan 4. oyuncu oldu
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - NBA'e 14 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers'ın konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 4 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 9'a çıkardığı maçı 29 sayı, 11 asist ve 5 ribauntla tamamlayan James, NBA tarihinde 33 bin sayı barajını aşan (33 bin 8) 4. oyuncu konumuna geldi. James'in önünde ilk 3'te sırasıyla Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928) ve Kobe Bryant (33 bin 643) yer alıyor.

Sezonun 16. galibiyetine ulaşarak Batı Konferansı'nda liderliğini sürdüren Lakers'ta maçın yıldızı ise mücadeleyi 41 sayı, 9 ribaunt ve 3 top çalmayla tamamlayan Anthony Davis oldu.

Bu sezon 12. kez kaybeden Pelicans'ta Jrue Holiday 29 sayı ve 12 asist, Brandon Ingram 23 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, JJ Redick 18 sayı kaydetti.

Bucks'ın galibiyet serisi 9 maç

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 111-102 mağlup ederek sezonun 15. galibiyetini elde etti.

Üst üste 9. kez kazanan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı ve 10 ribaunt, Khris Middleton 16 sayı, oyuna sonradan girerek 19 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 13 sayı, 8 ribaunt, birer asist, blok ve top çalma performansıyla galibiyette etkili oldu.

Bu sezon üst üste 8'inci, toplamda 14. kez kaybeden Hawks'ta Jabari Parker'ın 33 sayı ve 14 ribaunt, Trae Young'un 29 sayı ve 7 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Cedi'nin 14 sayısı galibiyete yetmedi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Orlando Magic, sezonun 7. galibiyetini, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 116-104 yenerek aldı.

Magic'te Evan Fournier 30, Jonathan Isaac ve Terrence Ross on altışar, Markelle Fultz ve Mo Bamba on beşer sayıyla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 13. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 20 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Darius Garland 16 sayı, milli oyuncu Cedi Osman 14 sayı, 3 ribaunt birer asist ve top çalma, Tristan Thompson 13 sayı ve 15 ribauntla maçı tamamladı.

Sixers, Embiid'in performansıyla kazandı

Philadelphia 76ers ise yıldız oyuncusu Joel Embiid'in 33 sayı ve 16 ribaunt ile double-double yaptığı maçta konuk ettiği Sacramento Kings'i 97-91 mağlup etti. Sezonun 12. galibiyetini elde eden Sixers'ta 21 dakika süren alan milli oyuncu Furkan Korkmaz, ikişer sayı ve ribaunt, 1 asist üretti.

Bu sezon 10. kez kaybeden Kings'te Buddy Hield 22 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Dewayne Dedmon 18 sayı ve 6 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 17 sayıyla mücadele etti.

NBA'e, bir günlük aranın ardından 13 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Utah Jazz: 121-102

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 104-116

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 121-110

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 97-91

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 102-101

Toronto Raptors-New York Knicks: 126-98

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 119-121

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 111-102

Houston Rockets-Miami Heat: 117-108

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 101-113

Phoenix Suns-Washington Wizards: 132-140

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 110-114

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 136-119

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 104-90

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ.....
Isparta Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazır...
Isparta'da 53 araç sürücüsüne havadan ceza yağdı
Bubble Kids'den çocuklara büyük müjde!
ISPARTA İL HIFSIZZIHA KURUL KARARI AÇIKLANDI
Isparta il AFAD'dan önemli bilgi notu
Isparta'da yoğun sis etkili oldu 2019
Isparta'da öğretmenlere şükran ve katılım belgeleri verildi
Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...
Isparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı
Isparta'da Okullarda Organik ve İyi Tarım Eğitimleri
Şehidimiz Ramazan Yiğit’in Adı Okulda Yaşatılacak
Aranan 43 şahıs Isparta'da yakalandı...
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldıGüleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı23 Kasım 2019
​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI22 Kasım 2019
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladıDizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı26 Kasım 2019
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla UzayacakDavraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak22 Kasım 2019
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi25 Kasım 2019
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istediIsparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi25 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü KutlamasıTED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması25 Kasım 2019
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttıÖldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı26 Kasım 2019
Burdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandıBurdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı23 Kasım 2019
Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...23 Kasım 2019
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!25 Kasım 2019
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkatDüşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat23 Kasım 2019