İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) son 8 senedir şampiyon olan Juventus, 2019-2020 sezonuna, ilk maçta Parma’yı deplasmanda 1-0 yenerek başladı.

Ennio Tardini Stadı’nda oynanan müsabakanın başında iki takım da karşılıklı hücumlarla birbirlerini yoklarken, konuk Juventus, 21. dakikada Giorgio Chiellini’nin golüyle 1-0 öne geçti ve yeni sezonun ilk golünü atmış oldu. Bu gol, Chiellini’nin Aralık 2018’den bu yana ligde attığı ilk gol oldu.

35. dakikada Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2. golü bulsa da bu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın ikinci yarısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Juventus, sahadan 1-0'lık galibiyetle, 3 puan alarak ayrıldı.

Zatürre olan Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin takımının başında yer almadığı maçta siyah-beyazlı takım, yeni sezona galibiyetle başlangıç yaptı.

Serie A'nın ilk haftasında, bu akşam Fiorentina-Napoli maçı, yarın da 8 maç daha oynanacak.







