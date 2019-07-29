Juanfran resmen Alanyaspor'da

- Turuncu-yeşilli kulüp, Deportivo'dan transfer ettiği İspanyol futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Juanfran resmen Alanyaspor'da
spor
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Isparta Düğün Salonları


ANTALYA (AA) - Süper Lig ekibi Alanyaspor, İspanya'nın Deportivo takımından sağ bek Juanfran'ı kadrosuna kattı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 30 yaşındaki İspanyol oyuncu Juanfran (Juan Francisco Moreno Fuertes), kendisini 2+1 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, lig başlamadan transferi bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Transferi hemen hemen tamamladıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bundan sonra transfer olur mu, olmaz mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugünkü transferimiz Juanfran, sağ bek bölgesinde oynayan önemli ve değerli bir futbolcu. Kendisine birçok teklif vardı ama özellikle Alanyaspor'u tercih etti. Kendisine bu anlamda 'hoş geldin' diyor ve teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Alanyaspor'a çok faydalı bir futbolcu olacağını düşündükleri Juanfran'a inandıklarını, güvendiklerini kaydeden Çavuşoğlu, transferin camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu.


- Juanfran: "Alanya'nın projesine çok inanıyorum"


Juanfran ise Alanya'ya gelmeyi çok istediğini söyledi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) uzun yıllar oynadığını belirten Juanfran, "Çok fazla teklif olmasına rağmen özellikle Alanya'yı seçtim. Alanya'nın projesine çok inanıyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Çok iyi bir ekip yapmışlar. Öz güvenim yüksek geldim ve Alanya'yı daha iyi bir kulüp yapmak için geldim." ifadelerini kullandı.

Deportivo'da birlikte forma giydikleri Emre Çolak'ın çok yakın arkadaşı olduğunu dile getiren Juanfran, Türkiye Ligi hakkında çok fazla bilgisi olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye daha önce de gelebilme durumunun olduğunu aktaran İspanyol futbolcu, "Bu ligde çok fazla arkadaşım var ama kısmet bugüneymiş." diye konuştu.

Geçen sezon La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralık oynayan Juanfran, 26 maçta forma giymiş ve bir gol atmıştı.

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