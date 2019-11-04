İSTANBUL - Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesi 2-2 berabere sona erdi.

1. dakikada sağdan Popov'un ortasında, ön direkte uygun durumdaki Koita'nın kafayla vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Quaresma'nın sol kanatta taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, BtcTurk Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yarım volesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

18. dakikada Chebake'nin çıkarken kaptırdığı topu ceza sahası içi sol çaprazda alan Koita, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Farnolle'den seken meşin yuvarlağı BtcTurk Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.

40. dakikada Donald'ın sol kanattan ortasında, Mustafa Akbaş'ın arka direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+1. dakikada Popov'un sağdan ortası sonrası Mustafa Pektemek'in ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşta, kaleci Farnolle topa müdahale ederek gole izin vermedi.

61. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Bifouma'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Guilherme, çizgiye hareketlendikten sonra yerden pasını altıpasa koşan Jahovic'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak yardımcı hakem Murat Ergin Gözütok, Jahovic'in ofsaytta olduğunu belirten bayrağı kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı ve mücadelenin hakemi Halis Özkahya golü geçerli saydı: 1-1.

67. dakikada Gökhan Töre'nin sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde uygun durumdaki Chebake'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel auta çıktı.68. dakikada konuk takım öne geçti. Ani gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Acquah, pasını sağ kanatta hareketlenen Gökhan Töre'ye aktardı. Bu oyuncunun ortasında, altıpasta Veysel Sarı'nın ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.77. dakikada konuk takım 10 kişi kaldı. Mücadelenin 17. dakikasından sarı kartı bulunan Robin Yalçın, gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.85. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yedek kulübesinde şiddetli itirazı nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından önce sarı kart gösterildi. İtirazın devam etmesi üzerine Sergen Yalçın, doğrudan kırmızı kartla ihraç edildi.90. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasına Khalili'nin altıpas gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.90+3. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. İlhan Depe'nin soldan ortasında topu penaltı noktası üzerinde Koita kafayla Khalili'ye indirdi. Bu oyuncunun göğsüyle düzelterek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.