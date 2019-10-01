ANKARA - Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) Genel Kurulu, Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, genel kurulda ISMF Başkanlığına 2022 yılına kadar Thomas Kahr seçildi.

Başkanlık süresi dolan Armando Mariotta'ya çalışmalarından dolayı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar tarafından plaket verildi.

Genel kurulda olimpik branş olan dağ kayağının dünyada geliştirilmesi ve olimpiyatlardaki temsili konusunda görüşmeler yapıldı.

Ayrıca Türkiye'de 2020 yılında yapılacak dağ kayağı antrenör ve milli takım kamplarına ISMF tarafından antrenörler görevlendirilmesi konusunda da mutabakata varıldı.