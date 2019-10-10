İşitme engelli milli tenisçiler, dünya şampiyonasında iddialı

İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı Başantrenörü Hilal Şöhret: "Hedefimiz, dünya şampiyonasında derece yapmak" - Milli sporcu Tütem Banguoğlu: "Hayalim, dünya şampiyonasında çiftlerde, teklerde ve karışık takımda madalya kazanmak. Türk bayrağını dalgal

İşitme engelli milli tenisçiler, dünya şampiyonasında iddialı
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı Başantrenörü Hilal Şöhret, Antalya'daki dünya şampiyonasında dereceye gireceklerine inandığını bildirdi.

Şöhret, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 ülkeden 90 sporcunun katılacağı 2. Dünya Sağırlar Tenis Şampiyonası'nın 12-19 Ekim'de Antalya'da Tenis İhtisas ve Spor Kulübü sahalarında yapılacağını söyledi.

Şampiyonaya büyüklerde 6, gençlerde ise iki sporcuyla katılacaklarını aktaran Şöhret, milli takımın 2016'da çift kadınlar ve erkeklerde Avrupa üçüncüsü, 2017'de 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında ise çift kadınlarda olimpiyat üçüncülüğü elde ettiğini anımsattı.

Dünya şampiyonası öncesinde Antalya'da gerçekleştirdikleri kampların gayet güzel geçtiğini aktaran Şöhret, "İşitme engelli sporcuların sloganı 'sesimiz spor'dur. Hayat felsefelerinde spor olduğu zaman kendilerini güvenleri artıyor, sosyal olabiliyorlar. Hayata bağlanmalarının tek sebebi spor. Çünkü seslerini sporla duyurdukları düşünüyorum. Hedefimiz, dünya şampiyonasında derece yapmak." diye konuştu.


- Tütem Banguoğlu: "Hedef madalya"


Milli sporcu Tütem Banguoğlu da 2011'de tenise başladıktan sonra kendisini çok mutlu hissettiğini ifade etti.

Olimpiyatlarda yarışarak çift kadınlarda üçüncülük madalyası kazanmayı başardığını vurgulayan Banguoğlu, "Hayalim, dünya şampiyonasında çiftlerde, teklerde ve karışık takımda madalya kazanmak. Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." dedi.

Milli sporcu Emre Çınar da yaptığı antrenmanlar sayesinde milli takıma kadar yükseldiğini belirterek "Kendime güveniyorum, o yüzden dünya şampiyonasında madalya alacağımı da düşünüyorum." diye konuştu.

Milli sporcu Mahmutcan Aydın ise hedefinin tekler ve çiftlerde ilk üçe girmek olduğunu kaydetti.

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