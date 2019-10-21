ANKARA - 2015'te Rusya, 2019'da ise İngiltere'de düzenlenen organizasyonlarda 62 kiloda altın madalya kazanarak "iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu" unvanını alan İrem Yaman, sakatlıktan dolayı yaşadığı sıkıntılı süreci atlatmaya çalışıyor.

İrem, sakatlığı sonrası katıldığı ilk organizasyon Sofya Grand Prix'sinde olimpik sıklet olan kadınlar 57 kiloda 2. turda elendi.

Milli sporcu İrem Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatlara kota almak için yarıştıklarını belirterek, "Bu yıl Dünya Şampiyonası ve Üniversite Oyunları'nda altın madalya kazandım. Sonrasında sakatlık geçirdim. İki Grand Prix'ye katılamadım. Grand Prix'ler olimpiyatlara katılım için önemli, dünya sıralamasını etkiliyor. Sakatlık sonrası katıldığım Sofya Grand Prix'sinde ise 2. turda elendim. Sakatlıktan yeni çıktım ve 3 aydır müsabaka yapmıyordum. Tabii ki bunun psikolojisini de atlatmak zordu." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları için puan veren G4 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde düzenleneceğini hatırlatan İrem, "Avrupa Oyunları'nda tekvando yoktu. Onun için ekstra G4 Avrupa Şampiyonası yapıyorlar. G4 Avrupa Tekvando Şampiyonası için Türkiye seçmesine gireceğim söylendi. Bu ayki olimpik sıralamada benim üstte olmama rağmen bir altımdaki arkadaşımla seçme yapılacağını söylediler." diye konuştu.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından 2018 yılının kadın sporcusu seçilen İrem, "Üç maçlık performansımın iyi olmadığı söylendi ancak ben iki müsabakaya çıkmadım. Üçüncü müsabakaya daha yeni Bulgaristan'da çıktım. Orada da yenildiğim için Türkiye seçmesine katılacağım söylendi. Sakatlıktan yeni çıkmamdan dolayı bunun benim için zorlukları var. Olimpiyat madalyasını hedefliyorum. Bunun için yarışırken Türkiye'de seçmeye girmek biraz komik. Sonuç ne olursa olsun bir sakatlıktan çıktım. Teknik direktörümüz de sakatlandığımı ve olimpiyatlarda daha iyi olabilmek için tedavi gördüğümü biliyor. Bana da biraz sürpriz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şoke oldu

"İki dünya şampiyonluğu bulunan tek Türk kadın tekvandocuyum." diyen İrem, seçmeye çağrılması konusunda yaşadığı şaşkınlığı şu cümlelerle anlattı:

"Tekvandoda dünya sıralamasında ilk 5, olimpiyatlara katılıyor. Rakiplerimin G4 turnuvasına gidip puan alması tabii ki beni etkileyecek. Sıralamada düşmeme yol açacak. Onları durdurmak için bu turnuvaya katılmak istiyorum. İki kez dünya şampiyonu olup rekorlara imza atarken, olimpiyat şampiyonluğuna kendimi yakın görüyorum ve bu rekora ben imza atmak istiyorum. Performansımı gün geçtikçe iyileştirmeye çalışıyorum. Sonuçta olimpiyatlarda altın madalyayı düşünüyorum. Seçme psikolojisi tabii ki çok farklı. Futbol gibi düşünecek olursak en üst ligde oynarken, bir anda alt ligde maça çıkıyorsunuz. Bu, onun kadar komik. Ne olacağını kesinlikle bilmiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ama bu karar beni şoke etmedi değil."