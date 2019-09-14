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İlk finalist İspanya

2019 FIBA Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, Avustralya'yı normal süresi 71-71 biten karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünde 95-88 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

İlk finalist İspanya
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, Avustralya'yı normal süresi 71-71 biten karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünde 95-88 yenerek finale yükseldi.

FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Tempolu başlayan karşılaşmada iki takım da 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu ve 5. dakikayı Avustralya, 12-11 önde geçti. İspanya, ilk çeyreği Sergio Llull'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Avustralya, 15. dakikada 8 sayılık farkı yakaladı: 24-32. Devrenin sonunda üstünlüğünü koruyan Avustralya, soyunma odasına 37-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Mills'in üst üste bulduğu basketlerle başlayan Avustralya, 26. dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: 39-50. Rubio'nun yönlendirdiği hücumlardan sayılar bulan İspanya, çeyreğin sonunda farkı eritmesine rağmen Avustralya, final periyoduna 55-51 önde girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Hücum ribauntlarında etkili olan Avustralya, 33. dakikayı 61-53 önde geçti. Savunmasını sertleştiren İspanya, farkı 1'e indirdi ve Avustralya son 28 saniyeye 70-69 üstün girdi. İspanya, 8.7 saniye kala Marc Gasol'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla 71-70 üstünlük yakaladı. Mills'le 4.7 saniye kala serbest atışlar kazanan Avustralya, bunlardan sadece birini sayıya çevirdi ve maça 71-71'lik denge geldi. Son hücumda Ricky Rubio'nun orta sahadan gönderdiği 3 sayılık atış çemberden dışarı çıkınca normal süre 71-71 eşitlikle bitti ve maç uzatmaya gitti.

Birinci uzatma bölümüne Gasol'un basketleriyle başlayan İspanya'ya Mills'le karşılık veren Avustralya, son 14.2 saniyeye 80-78 önde girdi. Gasol'la 4.6 saniye kala serbest atış çizgisine gelen İspanya, tecrübeli pivotunun hata yapmamasıyla maça 80-80'lik eşitliği getirdi. Avustralya'da Dellavedova'nın son topta isabet bulamamasıyla karşılaşma ikinci kez uzatmaya gitti.

İkinci uzatma bölümünde çok iyi hücum eden İspanya, sahadan 95-88 galip ayrılarak ilk finalist oldu.

İspanya'da 33 sayıyla oynayan Marc Gasol takımına galibiyeti getiren en önemli isim olurken, Avustralya'da Mills'in 34 sayılık katkısı final için yeterli olmadı.

İspanya'nın ikinci finali

İspanya tarihinde ikince kez FIBA Dünya Kupası'nda finale çıktı.

Japonya'da 2006 yılında ilk kez final oynayan ve dünya şampiyonu olan İspanya, 13 yıl sonra tekrar finale yükselme başarısı gösterdi.

İspanya, bir başka Uzak Doğu ülkesi Çin'de tekrar şampiyon olmak için Arjantin-Fransa maçının galibiyle 15 Eylül Pazar günü karşılaşacak.

Avustralya ise tarihinde ilk kez final oynama şansını iki uzatma sonunda yitirdi. Avustralya, bronz madalya maçında 15 Eylül Pazar günü Arjantin-Fransa maçının mağlubuyla mücadele edecek.

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