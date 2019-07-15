ANTALYA (AA) - 21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2, 8 ülkenin katılımıyla Antalya'da başladı.

Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde başlayan şampiyonanın ilk gününde, 4 karşılaşma yapıldı.

A Grubu'nda Türkiye, Polonya ile karşılaştı. Maçı Türkiye, Pınar Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise Ukrayna , İtalya'yı 2-1 yendi.

B Grubu'nda ise İskoçya-Galler karşılaşması 0-0 berabere biterken, Çek Cumhuriyeti Avusturya'yı 2-1 mağlup etti.

Türkiye şampiyonadaki 2. maçını salı günü 18.00'de Ukrayna ile yapacak.