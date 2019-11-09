Salon: Kadir Has
Hakemler: Turgut Işık, Cemil Uygül, Seda Esen
Bellona Kayseri Basketbol: Beril Albayrak 5, Ayşegül Günay Aladağ 2, Gizem Sezer, Gamze Zeren, Ivankovic 15, Burke 24, Gülse Uğur 2, Perisa 4, Kübra Siyahdemir 5, Barbee 20
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 6, Gajic 8, İdil Türk, Peters 15, Hülya Çoklar, Magarity 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 2, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 12, Melike Tuğba Oral 5
1. Periyot: 20-8
Devre: 40-21
3. Periyot: 60-37
KAYSERİ - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-59 yendi.