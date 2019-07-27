



ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da, Türkiye'deki profesyonel takımların altyapı takımlarına seçilerek, Avrupa'da top oynama hayali kuran 16-19 yaş arası Orta Doğu ve Afrikalı genç futbolcular ağırlanıyor.



Kentteki bir menajerlik firması tarafından düzenlenen futbol kamplarına katılan 16-19 yaş arası Orta Doğu ve Afrikalı genç oyuncular, Avrupa'da top oynama hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Ülkelerindeki futbol akademilerinden seçilerek Antalya'daki kampa çağrılan genç yetenekler, hazırlık maçları ve çıktıkları antrenmanlardaki performanslarıyla Türk takımlarının beğenisini kazanmak istiyor.

Menajerlik şirketi sahibi Mehmet Ali Gürboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır, Nijerya, Fas, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerdeki futbol akademilerinde eğitim gören genç yeteneklerin Antalya'da düzenledikleri kamplara katıldığını söyledi.

Türkiye'de futbol endüstrisinin büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Gürboğa, "Yabancı takımlar, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok seviyor. Yıllardır kışın Antalya'da yazın da Bolu, Abant gibi yerlerde birçok takımı ağırlıyoruz. Antalya, turizm cenneti olduğu kadar bir futbol kenti. O yüzden Orta Doğu ve Afrikalı genç yetenekler Antalya'ya gelip, buradan Avrupa'ya açılmak istiyor. Onların gelecekte Avrupa'da iyi birer futbolcu olacaklarını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Bugüne kadar birçok takıma oyuncu kazandırdıklarını, genç oyuncuları Türkiye'de oynatıp vitrine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Gürboğa, oyuncuların yeteneklerini sergileyip kendilerini gösterirken, Türk kulüplerinin de çok ucuz maliyetlerle bu sporcuları transfer ettiğini belirtti.





- Orebe: "İyi bir kamp ortamı geçiriyoruz"





Antalya'daki kamplara oyuncu getiren Irak'taki Algania Futbol Akademisi yetkilisi Mustafa Orebe, futbolcularının Türkiye'den Avrupa'ya açılmalarını sağlamak için Antalya'ya geldiklerini dile getirdi.

Antalya'daki ortamdan ve kamptan memnun olduklarına değinen Orebe, "Bir ay önce Antalya'ya geldik. Burada iyi bir kamp ortamı geçiriyoruz. Daha önce bu organizasyona katılan Iraklı Ali Adnan, Çaykur Rizespor ile anlaştı. Ali Adnan şu anda İtalya'nın Udinese takımında oynuyor. Bu sayıyı çoğaltmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Rosdy: "Daha çok Muhammed Salahlar keşfetmeliyiz"





Mısır ve Kuveyt'te faaliyet gösteren Abro Futbol Akademisi sahibi Muhammed Rosdy, kampa katılma amaçlarının futbolcuları Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor gibi profesyonel takımların altyapısında oynatabilmek olduğunu söyledi.

İklimin iyi olması, özellikle kış döneminde birçok futbol takımının Antalya'ya gelmesinden dolayı kenti tercih ettiklerine dikkati çeken Rosdy, "Daha çok Muhammed Salahları keşfedip, Avrupa'ya göndermek istiyoruz." diye konuştu.





- Hayalleri Muhammed Salah ve Messi gibi olmak





Kampta top koşturan 17 yaşındaki Iraklı İlyas Canim, 13-14 yaş kategorisinde Almanya'da, 15-16 yaş kategorisinde ise Galatasaray altyapısında oynadığını ifade etti.

Hedefinin Antalyaspor'un altyapı takımına girip, Avrupa'nın büyük takımlarına transfer olmak olduğunu vurgulayan İlyas Canim, favori oyuncusunun İngiltere Premier Lig takımı Liverpool'da oynayan Mısırlı Muhammed Salah olduğunu dile getirdi.

Mısırlı 16 yaşındaki Ahmed Osman ise ülkesindeki futbol endüstrisi zayıf olduğu için Antalya'daki kampı tercih ettiğini belirterek, "Burada yeteneklerimi gösterip, Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor gibi kulüplere girdikten sonra Avrupa'ya açılmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Ahmed Osman, gelecekte Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi gibi olmak istediğini kaydetti.