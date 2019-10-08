GRAFİKLİ - Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini buluyor

Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için yarın Kayseri'de karşı karşıya gelecek - Sarı-lacivertli ekip, 11 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda yer alıyor - Gel

GRAFİKLİ - Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini buluyor
spor 0
Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - EMRE DOĞAN - Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Kayseri'de sahibini bulacak.

1993'ten bu yana organize edilen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonları karşı karşıya geliyor. Geçen sezon hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, organizasyonda statü gereği son play-off finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın yapacağı maçla 21. kez bu organizasyonda yer alacak ve en fazla final oynayan takım unvanını sürdürecek. Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol ise ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkacak.


- Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı


Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kaldıran Fenerbahçe Öznur Kablo, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, şampiyonluk sayısını 11'e çıkardı.


- Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon


Toplamda 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk kez düzenlendiği 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir rekora da imza attı.

Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi mağlup ederek, 8. kupasını müzesine götürdü.


- Mersin temsilcisi ilk zaferin peşinde


Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol, Türk kadın basketbolunun en önemli kupasını ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak.

Ligde geçen sezon play-off final serisinde Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 3-1 mağlup olarak ikincilikle yetinen Mersin temsilcisi, en büyük kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.


- Diğer şampiyonlar


Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 5 takım şampiyonluk yaşadı.

BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezon oynanan 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'yu mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.

Öte yandan geçen yıl faaliyetlerini sona erdiren Yakın Doğu Üniversitesi de 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.


- Kupanın şampiyonları ve finalistleri


Daha önce 26 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları ve finalistleri şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist 1992-1993 Galatasaray BOTAŞ Spor 1993-1994 Galatasaray BRİSA Spor 1994-1995 Galatasaray Fenerbahçe 1995-1996 Galatasaray BRİSA Spor 1996-1997 Galatasaray BOTAŞ Spor 1997-1998 Galatasaray BRİSA Spor 1998-1999 Fenerbahçe Galatasaray 1999-2000 Fenerbahçe Galatasaray 2000-2001 Fenerbahçe BOTAŞ Spor 2001-2002 BOTAŞ Spor Fenerbahçe 2002-2003 BOTAŞ Spor Erdemirspor 2003-2004 Fenerbahçe Erdemirspor 2004-2005 Fenerbahçe Beşiktaş 2005-2006 Beşiktaş Fenerbahçe 2006-2007 Fenerbahçe Beşiktaş Cola Turka 2007-2008 Galatasaray Fenerbahçe 2008-2009 Mersin Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe 2009-2010 Fenerbahçe Galatasaray Medical Park 2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe Galatasaray 2012-2013 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank 2013-2014 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank 2014-2015 Fenerbahçe Galatasaray 2015-2016 Hatay Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe 2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe 2017-2018 Hatay Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi
Emekli olanların maaşı düşmeyecek
Akdeniz'de facia! En az 13 ölü ve çok sayıda kayıp var!
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
DOĞUŞ MUTFAK'TAN ALIRKEN KAZANIN!
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Organları 3 hastaya umut oldu
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
ISPARTA 3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimiIsparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi02 Ekim 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyorAyhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor03 Ekim 2019
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!02 Ekim 2019
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildiIsparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi02 Ekim 2019
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!03 Ekim 2019