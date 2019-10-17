Göztepe'den Türkerler Holding ile sponsorluk anlaşması

Türkiye'de inşaat ve enerji sektöründe yatırımlarıyla bilinen Türkerler Holding, Göztepe ile 4. kez sponsorluk anlaşması imzaladı.

Göztepe'den Türkerler Holding ile sponsorluk anlaşması
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İZMİR - Türkerler Holding'in Halkapınar'daki Mahall Bomonti İzmir projesinin tanıtım ofisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Göztepe Kulübü ile 3 sene önce ilk sponsorluk anlaşmasını imzaladıklarını anımsattı.

"3 yıllık danışmayı 4. yılla taçlandırıyoruz. Göztepe'nin başarısından eminim." diyen Türker, "Göztepe'nin başında geçmişi başarılarla dolu bir kardeşim var. Akıllı, pratik zekalı, vizyoner bir iş insanı. İş hayatındaki becerilerini Göztepe'ye de aşıladı. İzmir'in gururu olan bu takımı çok iyi yerlere taşıdı. Bu başarıda teknik adamlar, futbolcular ve Göztepeli taraftarların etkisi çok büyük. 2020 Ocak ayında Göztepe ve İzmir bambaşka bir heyecanı daha yaşayacak. Yeni stadyum. Bu yeni stat, hem değerli oyunculara hem motivasyon olacak, hem de İzmir'e çok yakışacak." ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de Türkerler Grubuyla gönülden bir işbirliği yapıldığını belirterek, hedeflerinin birden fazla İzmir kulübünün süper ligde oynaması olduğunu ifade etti.

"Bu iş birliğinin ileride de devam etmesini gönülden diliyorum"

Bu sene yeni stada kavuşacaklarına değinen Sepil, şunları kaydetti:

"Nihayet evimize kavuşuyoruz. 95 yıllık bir Göztepe'nin maalesef evi yoktu. 2. yarının ilk maçında biz evimize dönüyoruz. Burası bir stat değil. Burası bir yaşam merkezi. İleride İzmir deyince Mahall'in yaptığı güzel bina ve bizim stadımız gelecek. İçinde müzeler, birçok sosyal alanı içinde barındıran bir tesis yapıyoruz. 12 bin metrekarelik bir taraftar meydanımız var. Türkerler Grubuna bu 4. yıldaki iş birliğimiz için teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin ileride de devam etmesini gönülden diliyorum. Türkerler ve Göztepe birlikte düşünülen, birlikte koşan marka haline geldi."

Bir gazetecinin, "İstediğiniz gibi başlayamadınız bu sezona. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise Sepil, "Geçen sezonu da istediğimiz gibi geçiremedik. Düşmememiz iyi oldu. Futbolda bu oluyor. Bazen takım olamıyorsunuz. Yolumuz uzun. Daha çok maçımız var. Göztepe yeni stadına geçtiğinde ekstra avantaj olacak." yanıtını verdi.

Konuşmaların ardından Türker ve Sepil 4. kez sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

Göztepe sezon sonuna kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve özel karşılaşmalarda, formaların göğüs bölümünde "Türkerler", şortta ise "Mahall Bomonti İzmir" logoları ile sahaya çıkacak.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra Türker, Sepil, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Göztepe'nin eski ve mevcut futbolcuları futbol topunu imzaladı.

- Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker:
"Göztepe'nin başarısından eminim. 2020 Ocak ayında Göztepe ve İzmir bambaşka bir heyecanı daha yaşayacak. Yeni stadyum. Bu yeni stat, hem değerli oyunculara hem motivasyon olacak"
- Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil:
"Türkerler Grubuna bu 4. yıldaki iş birliğimiz için teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin ileride de devam etmesini gönülden diliyorum"


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