İZMİR - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de görevinden istifa eden teknik direktör Tamer Tuna, ikinci kez takımın başına geldiği sarı-kırmızılı ekiple ligde 20 maça çıktı.

Göztepe, 2017-2018 sezonu sonrası teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. Geçen yıl Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş ile çalışan sarı kırmızı takım, 23. haftada takımın başına Tamer Tuna'yı getirdi.

Geçen sezon 23. haftayı 25 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Göztepe, 11 maçta topladığı 13 puanla ligi 38 puanla 15. sırada bitirdi.

Ligde tutunmayı başardıktan sonra bu sezon da yoluna Tamer Tuna ile devam eden İzmir temsilcisi, 9. haftada Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Haftayı 9 puan ve averajla 15. sırada tamamlayan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil'in dün yaptığı açıklamaların ardından teknik direktör Tamer Tuna bugün görevinden istifa etti.

İkinci Tamer Tuna dönemi 20 maç

Göztepe'deki ikinci döneminde ligde 20 maça çıkan Tamer Tuna'nın yönetimindeki İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 20 gol atan sarı-kırmızılı futbolcular kalesinde 21 gol gördü.

Göztepe ile Süper Lig'de toplamda 54 müsabakada görev yapan Tamer Tuna'nın öğrencileri bu maçlarda 18 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

En uzun süre görev yapan 2. isim

Süper Lig geçmişinde 29 farklı teknik direktörün görev yaptığı Göztepe'de 54 maçta görev yapan Tamer Tuna, Göztepe'de en fazla süre görev yapan 2. isim durumunda bulunuyor.

Tamer Tuna, bu sezon daha önce 52 maça çıkan Ruhi Karaduman'ı geçip 2. sıraya yükselmişti.

Adnan Süvari, sarı-kırmızılı takımla 340 maça çıkmıştı.