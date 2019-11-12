Golf sahaları turizm potansiyelini artıracak

Antalya'da dünyaca ünlü golfçülerin katılımıyla düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Türkiye'nin yeterli saha olduğunda golf turizminden de yüksek gelir elde edebileceğini gösterdi - Türkiye Golf

Golf sahaları turizm potansiyelini artıracak
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Isparta Düğün Salonları


ANTALYA - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da düzenlenen ve son 7 yılın en verimlisi olduğu belirtilen "Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası", yeterli saha olduğunda Türkiye'nin golf turizminden de önemli oranda pay alabileceğini gösterdi.

Dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Antalya, deniz, kum, güneş ve sahillerinin yanı sıra tarihi, doğası, kültürel değerleri, spor tesisleri, sağlık merkezleri ve kongre alanlarıyla da öne çıkıyor.

Kentte, son olarak dünyaca ünlü golfçülerin de katılımıyla düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası, Türkiye'de golf sahası yatırımlarının artmasıyla çeşitlenecek turizmden daha yüksek gelir elde edilebileceğini de gözler önüne serdi.


- Ağaoğlu: "Yeni golf sahaları yapılmalı"


Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki mevcut golf sahalarının yetmediğini, saha başına 44-45 bin oyun satılabildiğini söyledi.

Yeni golf sahalarına ihtiyaç olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Bu kadar sahayla ancak 600 bin satışı yakalayabiliyoruz. Bu da 120-130 bin golf turisti demek. Saha sayısı arttıkça bu rakam da artacaktır. Sadece İspanya golf turizminden senede 5 milyar avro gelir elde ediyor. Kendimizi en rahat karşılaştırabileceğimiz ülke İspanya. Onlar 5 milyar avro gelir elde ederken, biz 150-160 milyon avro gibi bir gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla bizim kilometrelerce önümüzdeler." şeklinde konuştu.

Turnuvayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ağaoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış ve ödül törenine katıldığı organizasyonun güzel geçtiğini ve oyun kalitesinin de çok iyi olduğunu kaydetti.

Ağaoğlu, turnuvanın son anlarına İngiliz, İrlandalı, Alman, Avusturyalı, Japon, İtalyan, Fransız ve Güney Afrikalı sporcuların başa baş mücadelesiyle girildiğini hatırlattı.

Bu durumun golfseverleri adeta televizyon başına kilitlediğini anlatan Ağaoğlu, "Dünyanın birçok ülkesinde sporseverler, Türkiye'deki, Antalya'daki bu organizasyonu izledi. Bu müsabakanın en önemli tarafı, ülkenin, Antalya'nın ve Belek'in tanıtımı ve turizme katkısıdır. O açıdan baktığınız zaman rahatlıkla söyleyebilirim ki son 7 yılın en verimli turnuvasıydı." ifadelerini kullandı.


- Yaşacan: "Turizm geliri yüzde 200 artar"


Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan da Türkiye'de golf sahalarının yetersiz olduğuna dikkati çekti.

Golf sporunun nitelikli turisti Türkiye'ye çektiğini vurgulayan Yaşacan, bu nedenle golf sahalarının artırılması gerektiğine işaret etti.

Yaşacan, "Dağlarla, taşlara her yere golf sahası yapmamız lazım. İspanya'da binden fazla golf sahası var. Burada, önce golf sahaları yapılıyor, sonra da çevresinde golf villaları inşa ediliyor. Biz de özellikle ormansız alanları golf sahası yapmalıyız. Ardından buraları ağaçlandırabiliriz. Eğer ki Türkiye'de golf sahaları artarsa turizm gelirlerimiz de yüzde 200 artar." değerlendirmesinde bulundu.


- Aydınlatma altında oynanan ilk turnuva oldu


Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen ve İngiliz Tyrrell Hatton'ın şampiyonluğa ulaştığı turnuva, European Tour tarihinde üçüncü kez altılı play-off’a sahne olurken, turnuvanın son bölümü havanın kararması nedeniyle ışıklar altında oynandı. Böylece, Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü, European Tour'da aydınlatma altında oynanan ilk turnuva oldu.

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