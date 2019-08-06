ANTALYA (AA) - Antalya'da basketbol, voleybol ve atletizm branşlarında düzenlenecek Gloria Kupası, 15 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde yapılacak.



Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı amacıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan otelin genel müdürü Görkem Dönmez, kupada bu yıl voleybol, basketbol ve atletizm branşlarında müsabakaların yapılacağını söyledi.

Gelecek yıllarda turnuvadaki branş sayısını artırmayı istediklerini belirten Dönmez, "2015'te açılan otelimizde 105 farklı milliyetten 20 binden fazla sporcuya kamplarda ev sahipliği yaptık. Bu kamplara gelen sporcular Avrupa ve dünya şampiyonları ile olimpiyatlarda 196 madalya kazandı. Bu bizim için büyük bir referans." dedi.

Dönmez, kupanın atletizm yarışmalarında 200 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 400 metre engellide olimpiyat üçüncüsü ve dünya ikincisi Yasmani Copello, Avrupa 23 yaş altı şampiyonu ve Türkiye rekortmeni üç adım atlamacı Necati Er ile 2017 18 yaş altı dünya şampiyonu sprinter Mizgin Ay'ın katılacağını bildirdi.







- Atletizm yarışmalarına 26 ülkeden 80 sporcu katılıyor







Kadın voleybolunda Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve Sırbistan'ın katılacağı turnuva, 15-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Türkiye'den Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Teksüt Bandırma ve TOFAŞ'ın, Rusya'dan CSKA Moskova ile Litvanya'dan Zalgiris takımlarının yer alacağı basketbol turnuvası ise 11-15 Eylül tarihlerinde yapılacak.



Gloria Kupası'nda atletizm yarışmaları 16 Eylül'de gerçekleştirilecek. 26 ülkeden 80 atletin mücadele edeceği müsabakalarda, erkekler cirit atma, kadınlar yüksek atlama, erkekler 400 metre engelli, erkekler üç adım atlama, kadınlar 400 metre engelli, kadınlar 100 metre engelli, kadınlar cirit atma, erkekler 400 metre, kadınlar 100 metre ve erkekler 200 metre branşları yer alacak. Aynı gün akşam saatlerinde yapılacak ödül töreniyle organizasyon sona erecek.