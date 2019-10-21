Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet serisi

Süper Lig'in 8. haftasında ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, "Bu aşamada bir galibiyet yetmez, seri yapmalıyız." dedi.

Gençlerbirliği'nde hedef galibiyet serisi
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yendikleri maça ilişkin yaptığı açıklamada, "Sezon başından beri iyi oynamamıza rağmen, sahadan bir türlü 3 puanla ayrılamamıştık. Kaliteli kadro kurduğumuzu hep söyledim. Futbolcularımız iyi oyunlarını sonunda Antalyaspor karşısında gollerle süslemeyi başardı. Tarihimizin en farklı galibiyetlerinden birini aldık. Bu arada takımımız iki maçtır gol yemiyor. Bu da bizi umutlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

En kısa sürede üst sıralara tırmanmaları gerektiğini vurgulayan Cavcav, "İyi oyunumuzun sonucunu alamıyorduk, Antalyaspor deplasmanında başardık. Artık seriye bağlamamız lazım. Çünkü ligin boyu her geçen hafta kısalıyor. Antalyaspor galibiyeti, Yukatel Denizlispor maçını kazanırsak anlamlı olacak. Unutmayalım, hala 17. sıradayız ve bir an evvel yukarı doğru çıkmalıyız. Evet farklı galibiyet moral oldu, futbolcularımızın kendine güveni geldi, camiamızı mutlu etti ama geride kaldı. Bu aşamada bir galibiyet yetmez, seri yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Taraftarsız futbol, maç olur mu?"

Cavcav, "Taraftar maça gelmesin." dediği yönündeki söylentiyle ilgili, "Böyle bir dedikodu yapılıyor, kulağıma geldi. Allah aşkına böyle şey olabilir mi? Taraftarsız futbol, maç olur mu? Tribünden taraftarlarımıza kötü söz etmişim... Gençlerbirliği taraftarı, camiamız, başkasına benzemez. Naiftir, müstesnadır. Gençlerbirliği taraftarı küfür etmez, yöneticileri ise hiç küfür etmez. Olayın doğrusu, taraftarımızın protokol tribünü yönünde yaptığı bir hareketin yanlış anlaşılmasıdır. Karşılaşmanın gerginliğiyle buna tepki verilmiştir. Maçın ardından yöneticim tribüne giderek taraftarla konuşmuş, gerçek, karşılıklı öğrenilmiş ve konu kapanmıştır." açıklamasında bulundu.

Süper Lig için mücadeleci bir takım kurduklarını anlatan Cavcav, sözlerine şöyle devam etti:

"İyi takım kurduğumuzu taraftarımız biliyor. Önemli isimleri kadromuza kattığımızın farkındalar, futbolcularımızın hakkını da teslim ediyorlar. Camiamız, geçen sezonu şampiyon tamamlamak ve Süper Lig'e çıkmak için yaptıklarımıza da şahit. Bunu başardık. Hem de tam bir yıl sonra aynı gün başardık. Düşme üzüntüsünü beraber yaşadık, ait olduğumuz ligde olmanın gururunu ve mutluluğunu da beraber yaşamalıyız. Transferlerimiz iyi, oynadığımız oyun umut veriyor ve kadromuzda çok sayıda alt yapımızdan genç var. Peki sorunumuz ne? 'Sezar'ın hakkı Sezar'a...' denir. Taraftarımız özeldir biliyorum. Aynı zamanda da hakkaniyetlidir."

"1. Lig ile Süper Lig'in bilet fiyatları aynı olamaz"

Cavcav, bilet fiyatlarına yönelik eleştiriler için, "Biz, 'Kesinlikle bedava bilet ya da kombine verilmeyecek.' dedik. Tavizsiz uyguladık, devam da edeceğiz. Fiyatlarda indirim, onu da yaptık. Kale arkası tribünü, onu da açtık. Unutulmamalı ki fiyatı belirleyen yalnızca kulübümüz, yönetimimiz değil ekonomik şartlardır. TFF 1. Lig ile Süper Lig'in maç maliyetleri aynı değil, bilet fiyatları da aynı olamaz. Eryaman Stadımız yeni. 19 Mayıs Stadı'ndaki düzeyde bilet fiyatı beklemek de bence gerçekçi değil." yorumunu yaptı.

Rakip takım taraftarına yapılan bilet satışıyla ilgili şikayetlere de değinen Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz kendimizi eleştiriyoruz. Bunu herkes yapmalı. Taraftarımız da kendini eleştirmeli. Maç kaybederken ya da kazanırken nasıl berabersek, fedakarlık yaparken de beraber olmalıyız. Rakip takım taraftarlarının aynı tribünde birlikte maç izlediği eski günlerin nostaljisini herkes yapıyor. O zamanları hepimiz özlüyoruz. Ben bu güzel hatıranın, bu güzel kültürün, belki de sadece bizim tribünümüzde yaşatılabileceğine, yaşanabileceğine inanıyorum. Taraftarımızı, uzun ve zorlu maratonda adımız gibi 'birlik' olmaya, omuz omuza mücadeleye davet ediyorum."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum
Milas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam Ediyor
Isparta'da Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları konferansta anlatıldı
Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında
Isparta’da kamp ve karavan etkinliği
TED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Muhtarlar Günü mesajı
İşte Türkiye-ABD anlaşmasının detayları
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da kaçak içki operasyonu
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMIBAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI19 Ekim 2019
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarındaIsparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında18 Ekim 2019
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecekIsparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek16 Ekim 2019
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri ArttırılıyorIsparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor16 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vurulduIsparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu15 Ekim 2019
TED Isparta Koleji Okul Başkanını SeçtiTED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti18 Ekim 2019
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdiAyhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi19 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanıTED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı17 Ekim 2019
Kamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyorKamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyor15 Ekim 2019
Isparta'da kaçak içki operasyonuIsparta'da kaçak içki operasyonu17 Ekim 2019
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durduIsparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu17 Ekim 2019
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!18 Ekim 2019
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASIITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI16 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendiIsparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi19 Ekim 2019
Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyorBulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor15 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu18 Ekim 2019
Isparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'deIsparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'de16 Ekim 2019