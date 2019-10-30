Eczacıbaşı Spor Kulübünün, ES Voleybol ile iş birliği yaparak uygulamaya koyduğu "Geleceğe Smaç" projesi kapsamında, 2019-2020 sezonunda 3 bin kız çocuğu voleybolla buluşturulacak.

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre proje kapsamında 8 ilden 6-13 yaş arası 3 bin kız öğrenciye voleybol eğitimi verilecek.

Proje, İstanbul'da Acıbadem, Alkent, Ataşehir, Ayazağa, Dragos, Etiler, Florya, Koşuyolu, Mimaroba, Şerifali ve Tuzla, Ankara'da Batıkent ve Ümitköy, İzmir'de Gaziemir ve Karşıyaka, Antalya'da Konyaaltı, Muğla'da Bodrum, Tekirdağ'da Çorlu, Kocaeli'de Kartepe ve Sakarya'da Adapazarı'nda faaliyet gösterecek.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Geleceğe Smaç" projesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Binlerce kızımız Geleceğe Smaç projesi çerçevesinde voleybol oynuyor. Kuşkusuz hepsinin dünya şampiyonu olmasını, uzun dönem voleybol oynamasını bekleyemezsiniz ancak bütün bu gençlerimizin gelecek hayatlarında kendilerine güvenen, gerçek anlamda Türk kadınını temsil eden bir kişiliğe sahip olmalarını beklersiniz. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak da sporu yalnızca maç ve şampiyonluk olarak görmüyoruz. Geleceğe Smaç projesinin de bu yaklaşımımızın çok iyi bir sentezi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ES Voleybol Spor Kulübü Başkanı Sırma Üç ise projeyi 2016 yılında uygulamaya koyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Eczacıbaşı Spor Kulübünün A takımlarının sayısız başarısı vardı. Altyapı takımları yıllardır sporcu yetiştiriyordu. Bunlara ek olarak Eczacıbaşı kültürünü genç kızlarımıza ve küçük kızlarımıza yaymayı istiyorlardı. Bu durum bizim amacımızla birebir örtüşüyordu, böylece Geleceğe Smaç projesi doğdu. Beş yıllık bir plan geliştirdik. Hangi illerde, ne hızda ve nasıl bir büyüme sergileyeceğimizi belirledik. İlkelerimiz tamamen aynıydı ve bu ilkeleri spor kültürüyle birlikte planlı olarak Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya başladık. Geldiğimiz aşamada binlerce genç kızımıza ulaşmayı ve farklı sosyal çevrelerden gelen gençleri ortak ilkelerde buluşturmayı başardığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda aşama aşama Türkiye'ye yayılmayı hedefliyoruz."