Galatasaray'ın son yıllardaki derbi karnesi zayıf

Süper Lig'de 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, son yıllarda dış sahada çıktığı 9 derbide galibiyet elde edemedi.

Galatasaray'ın son yıllardaki derbi karnesi zayıf
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.

Süper Lig'e iyi başlayamayan ve 8 maçın 5'inde puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 müsabakadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Yoğun ve zorlu fikstüründe kendisi gibi sezona iyi bir giriş yapamayan Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, Vodafone Park'tan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ancak sarı-kırmızılı ekibin son yıllarda tarihi rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda istediği sonuçları elde edememesi dikkati çekiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de rakip sahada çıktığı son 9 derbi müsabakasında galibiyet yüzü görmedi.

Dış sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında Dolmabahçe ve Kadıköy'de çıktığı 9 derbide 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbide 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde berabere kadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken kalesinde 13 gol gördü.

Son 5 derbide 1 gol atabildi

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 5 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Ülker Stadı'nda 2-0 yenildiği derbi ile başlayan süreçe dış sahada çıktığı 5 derbi maçta gol anlamından etkisiz bir görüntü çizdi.

Söz konusu Fenerbahçe maçı ile başlayan dönemde dış sahada arka arkaya 4 derbide gol atamayan Galatasaray, bu sessizliğini geçen sezon 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinde bozdu.

Galatasaray, savunma anlamında da istediğini gerçekleştiremedi ve deplasmandaki son 5 derbide kalesinde 7 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, sadece 1 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

Son 17 derbinin ikisini kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 8 maçın 5'ini kaybetti, 1'inde berabere kaldı, 2'sinden ise galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta ise 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 17 derbide 11 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 17 derbinin 10'unda rakip fileleri havalandıramazken 6 müsabakada kalesini gole kapatabildi.

Muhabir: Emrah Oktay


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