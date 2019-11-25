Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Soğukkanlılığımızı koruyarak hep beraber buradan çıkacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Soğukkanlılığımızı koruyarak hep beraber buradan çıkacağız. Benim taraftarım, camiam hiç merak etmesin ki ben buradayım, Allah'ın izniyle ne yapmak gerekirse yaparım." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Soğukkanlılığımızı koruyarak hep beraber buradan çıkacağız
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Belçika'nın Club Brugge ekibiyle yapacakları maçta, sakatlık ve ceza nedeniyle birçok futbolcularının forma giyemeyeceğini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, kariyerinde az rastlanır bir durumla karşı karşıya olduğunu aktararak, "Baktığımızda listeye yazmadığımız oyuncularımız var. Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Taylan Antalyalı gibi. Bir de Mantin Linnes. Nzonzi ve Yunus Akgün cezalı. Falcao, Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı sakat. Babel de sakat. Böyle baktığımızda B listesine ağırlık vereceğiz. Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Emin Bayram'ı almıştım. Bugün belki de bir kişi daha alacağız." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, kenetlenerek yaşadıkları sorunların üstesinden geleceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben taraftarımızla her şeyi paylaşıyorum. İnsanlar her dakika gülmeyebilir. Soğukkanlılığımızı koruyarak hep beraber buradan çıkacağız. Onun için benim taraftarım, camiam hiç merak etmesin ki ben buradayım, Allah'ın izniyle ne yapmak gerekirse yaparım. Bu durumdan çıkmak için arkadaşlarım, başkanımız ve yönetimimizle beraber elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yaparız. Benim yüzüme vuran şey üzüntüm. Bir de tabii diğer maçları da seyredince... Benim mimik ve jestlerimden taraftarın etkilendiğini biliyorum. Hiç merak etmesinler. Kaybetsek de bir defa ben Galatasaraylıyım. Üzüntü değil bu bir sevinç sebebi."

"Taraftarımdan fedakarlık bekliyorum"

Galatasaraylı taraftarların son dönemde Younes Belhanda ve Ryan Babel'e gösterdiği tepkiye değinen Terim, "Taraftarımız olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Biz başarılarımıza onlarla beraber ulaştık. Özellikle buraya gelen takımların 'cehennem' demesinin sebebi, Galatasaray Futbol Takımı'dan önce taraftarın statta yaptığı o önemli icraatlardır. Son maçta Babel'in yuhalanması benim bazı şeyleri söylememi gerektirdi." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, birkaç hafta önce Belhanda ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliğe vurgu yaparak, "Bizden önce kazanacak olan yine taraftarımızdır. Bazı seyircilerin yaptığı yanlışı taraftarlarımız onarabilir. Bir defa Belhanda'nın yaptığı reaksiyonun adresi yanlış. Tasvip etmem mümkün değil. Ancak ondan kısa bir süre önce çenesi kırılıp, en az 2-3 ay dışarıda kalması gerekirken 15. gün maç oynayan bir adamdan söz ediyoruz. Bazen empati de yapmak lazım. Yaptığı fedakarlıkları da unutmamak lazım. Böyle baktığımızda taraftarımızın bunu anlayışla karşılamalarını rica ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Medipol Başakşehir maçında tepki gören Ryan Babel'in Hollanda Milli Takımı'ndan sakat döndüğünü hatırlatan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babel dizi çok şiş vaziyette döndü. Sağlık heyetimiz bir yadan dizini halletmeye çalışırken, biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Kendisiyle konuştum sonra da maça çıktı. Ben bu kadar uzun süre oynayacağını tahmin etmedim. Fedakarlık yaptı. Dolayısıyla bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var. Ben bu fedakarlığı da taraftarımdan bekliyorum. Onlar olmazsa kulüp olmaz. Oyuncuların da onlar tarafından gösterilecek fedakarlığa ihtiyacı var. Zaten herkesin karnesi bizim tarafımızdan tutuluyor."

"Babel'in oynayacağını sanmıyorum"

Fatih Terim, Babel'in sakatlığı nedeniyle tedavi gördüğünü anlatarak, "Babel antrenmana da çıkmayacak. Tedavisi yapılıyor ama oynayamam demiş. Şu an 13 kişiyiz. Babel'i de katmıştık. Yarın oynayacağını sanmıyorum. Ancak sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız." diye konuştu.

"Ağlamanın sızlamanın bir anlamı yok"

Tecrübeli teknik adam, sezon başındaki hazırlık döneminde birçok futbolcunun takımda yer almadığını belirterek, " 7-8 oyuncu bizimle sezon başını geçirmedi. Oradan sıkıntılarımız başladı. Biz bunu yansıtmamaya çalıştık. Bazen böyle sıkıntılar olabilir. Bu, bizim pes edeceğimiz manasına gelmez. Açıkçası gerek Türkiye liginde gerekse Şampiyonlar Ligi'nde umduğumuzu bulamadık. Evet şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadık. Yarınki gol çok değerli olur o zaman. İnşallah yarın oyuncularımız bu değerli golün sahibi olacaklar. Hiç olmazsa UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederiz. Ağlamanın sızlamanın bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekler üzerinden hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "İsimlerin çok iyi olduğundan hiç şüphem yok. Toplum olarak bir yerde yanlış yapıyoruz. Bir kısım isteyerek bir kısım da istemeyerek yapıyor. Eğer beklentileri çok yukarı çekerseniz küçük düşüşler bile sizin için büyük hayal kırıklığı olabilir. Pratikte hiçbir şey görmeden teorik olarak isimler üzerinden konuşmak doğru bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.

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