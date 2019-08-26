Galatasaray sonunu getiremedi

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Konyaspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray sonunu getiremedi
spor 0
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İSTANBUL - Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçın 4. dakikasında sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmada Luyindama'ya çarparak yandan kornere çıktı.

12. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale alanı önünde çıkardı. Diagne'nin altıpasın içinden şutunda meşin yuvarlak açısını kapatan kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü.

39. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırmak istedi. Babel'in ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Seri'nin pasında Nagatomo ceza sahası içi sol çaprazda sağ ayağıyla bekletmeden pasını Feghouli'ye çıkardı. Bu oyuncunun altıpasın önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında savunmanın arkasına kaçan Feghouli'nin kale sahasının sağ çaprazından çıkarttığı topa altıpasın önünde Adem Büyük kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan Kırıntılı üstüne gelen meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

53. dakikada Luyindama'nın şutunda savunmadan seken top Babel'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

60. dakikada Galatasaray golü buldu. Nzonzi'nin kendi yarı sahasından uzun pasında sol kanatta topla buluşan Babel, ceza sahasına girdikten sonra çaprazda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Savunma oyuncusu Ali Turan'a da çarpan meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'yı da yanıltarak uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic, pasını Bajic'e verdi. Bu oyuncunun topu kontrol edip döndükten sonra ceza yayı üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

75. dakikada Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri, kırmızı kart gördü. 73. dakikada maçın hakemi Mete Kalkavan, Konyasporlu futbolcu Jevtovic'e orta saha yayında faul yaptığı gerekçesiyle Seri'ye önce sarı kart gösterdi. Kalkavan, VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izledikten sonra bu kararını değiştirdi ve Fildişi Sahilli oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

82. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasında Babel'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Ardından araya giren Ali Turan, topu uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Skubic'in ceza yayı içinde şutunda Donk'a çarpan top Jonsson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazda ayak içiyle uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Muhabir: Emre Doğan

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