BRÜKSEL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

10. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Belhanda'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Andone, kaleci Courtois ile karşı karşıya kaldı. Rumen oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda Belçikalı file bekçisi, sağına gelen topu uzanarak ceza sahası dışına gönderdi.

11. dakikada Seri'nin Real Madrid yarı alanının ortalarında sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunma arkasına sarkan Andone bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Courtois, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

14. dakikada hızlı gelişen Real Madrid atağında Benzema'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rodrygo vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Real Madrid öne geçti. Seri'nin geri pasında Donk'tan önce araya giren Hazard, sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Benzema ile verkaç yapan Belçikalı oyuncu, ceza sahası içi sol çaprazda yeniden topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Kroos'un müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

28. dakikada ceza sahası içinde Luyindama'dan sıyrılan Hazard'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

38. dakikada Babel'in sol kanattan ortasında Belhanda'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Courtois iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

3. dakikada Kroos'un orta sahadan pasında savunmanın arkasına sarkan Benzema, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi.

65. dakikada Real Madrid ikinci gole çok yaklaştı. Benzema, pasını ceza sahasına sokulan Hazard'a verdi. Belçikalı oyuncunun kaleci Muslera'yı geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ardından pozisyonu takip eden Marcelo'nun sol çaprazdan şutunda, top Muslera'da kaldı.

75. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Marcelo'nun pasında Benzema'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Muslera sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

84. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ortasında Nzonzi ön direkte kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.