'Galatasaray maçıyla ayağa kalkmak istiyoruz'

Süper Lig'de ilk 6 haftada 2 puan alan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Kaplan, "Galatasaray maçıyla ayağa kalkmak istiyoruz." dedi.

'Galatasaray maçıyla ayağa kalkmak istiyoruz'
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Süper Lig'de ilk 6 haftada 2 puan alan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, Galatasaray ile Ankara Eryaman Stadı'nda 5 Ekim Cumartesi günü oynayacakları karşılaşma öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına "6 maçta 2 puan bize yakışmıyor." öz eleştirisiyle başlayan Mustafa Kaplan, iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, "Şanssız kaybettiğimiz, 9 ve 10 kişi oynadığımız maçlar var. Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında iyi oynayarak puan aldık. Alanyaspor'a karşı kazanabilirdik. Geçen hafta ise Ankara derbisini kaybederek camiamızı, taraftarlarımızı üzdük." diye konuştu.

"Kırılma noktasını bir türlü geçemedik." yorumunu yapan Kaplan, "Maçlarda iyi oynadığımız dönemlerde bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Bireysel hatalardan goller yiyince de maç kaybediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında bu hafta Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 1-0 kaybettiği maçı izlediğini dile getiren Kaplan, "Galatasaray iyi oynadı ama Gençlerbirliği olarak her maça galibiyet için hazırlanıyoruz. Ekip olarak bütün günümüzü kulüpte geçiriyoruz. 6 maçta 2 puan yeterli değil, başarısız... Taraftarlarımız, camiamız haklı. Bu kulübe çok şey vermek düşüncesiyle geldik." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir maç kazanabilseydik her şey çok farklı olacaktı." diyen Kaplan, şöyle devam etti:

"Kazanamayınca ister istemez moral ve motivasyon olarak biraz düşüyoruz. Ekibimizle konuştuk, oyuncularımızla da toplantı yaptık. Belki maç kazanamıyoruz, insanları üzüyoruz ama Galatasaray maçına çok farklı bakıyoruz. Oyuncu grubumuz bu maçta farklı bir motivasyonla sahaya çıkacak. Galatasaray maçını iyi bir şekilde bitirip moralli bir şekilde milli maç arasına girmek lazım. Hedefimiz tabii ki üç puan. Ortada üç puan var. Buna Galatasaray da biz de talibiz. Sahada neler verebileceğimizi biliyoruz, rakibimizin de neler yapabileceğini biliyoruz. Milli maç öncesi Galatasaray karşısında kazanmak için sahada güzel işler yapıp, puan ya da punlar almak istiyoruz."

"Gençlerbirliği tehlike yaşamayacak"

Kaplan, "Gençlerbirliği tekrar ayağa kalkabilecek mi?" sorusuna "Yüzde 99 kalkar çünkü Gençlerbirliği büyük camia, iyi kulüp. Hiçbir sorun yok. Başkan burada her türlü desteği hem bize hem de oyuncu grubuna veriyor. Maddi açıdan da hiçbir problem yok." yanıtını verdi.

Taraftarlardan Galatasaray maçında 90 dakika boyunca takımı desteklemelerini isteyen Kaplan, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızla yaptığımız toplantıda artık ringe çıkmamız, yumruk atmamız gerektiğini konuştuk. Takımın bu duruma gelmesinde oyuncu ve teknik ekip olarak suçlarımız vardır. Şanssız kaybettiğimiz maçlar da var ama Galatasaray maçıyla ayağa kalkmak istiyoruz. Böyle büyük bir maçı kazanmak istiyoruz. Futbolda her sonuç var ama ben inanıyorum, Gençlerbirliği ligde ses getirecek bir takım olacak. Gençlerbirliği, ligde tehlike de yaşamayacak. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu grubu var."

Kaplan, oyuncularına güvendiğini vurgulayarak, "İnşallah Galatasaray karşılaşması bizim için bir çıkış maçı olur. Ringde kazanan biz oluruz... Işığı oyuncularımızda gördük. Oyuncularımız kaybettikleri için üzgün. Kaptanımıza da aynı şeyi söyledik. Gençlerbirliği olarak Galatasaray maçına kendimizi hazırlıyoruz. İyi skor alıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray maçına farklı sistem

Kaplan, Galatasaray'a karşı oyun formatında değişikliğe gitmeyi plandıklarını söyledi.

Takım savunmasıyla ilgili değişiklikler yapabileceklerini anlatan Kaplan, "Bu maçta farklı format düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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