19. dakikada kontratağa çıkan Galatasaray, rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel'in ortasında, ceza sahası içinde hareketlenen Feghouli'den önce Gaziantep savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere attı.
21. dakikada Galatasaray öne geçti. Rakip savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı ceza yayı önünde kontrol eden Ömer Bayram, sol ayağıyla düzgün vuruş yaparak filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 0-1.
37. dakikada soldan çizgiye inen Emre Taşdemir'in ortasında, Babel'in üzerinden atladığı topa Feghouli iyi vuramadı ve top kalecide kaldı.
43. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Soldan hızlı gelişen atakta Emre Taşdemir kale önüne ortasını yaparken, arka direkte müsait durumdaki Feghouli, topu filelerle buluşturdu: 0-2.
Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.