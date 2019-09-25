İSTANBUL/ANKARA - Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük üstlenecek.

Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Cüneyt Çakır'ın 25. derbisi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı.

İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti.

UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan Çakır, geçen sezon 25 maçla Süper Lig'de en fazla görev yapan hakem olmuştu.

11 maçın 6'sını Fenerbahçe kazandı

Cüneyt Çakır, 12. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti.

Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 65 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray'a 37, Fenerbahçe'ye 28 sarı kart gösterdi.

Cüneyt Çakır, iki takım arasında son olarak 2017-2018 sezonunun 9. haftasında oynanan maçta görev yapmıştı. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart görmüştü.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı Ali Palabıyık'ın

Ligde 29 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık görev alacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan

Muhabir: Erkan Tiryaki,Halil İbrahim Avşar



