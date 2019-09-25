Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL/ANKARA - Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük üstlenecek.

Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Cüneyt Çakır'ın 25. derbisi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı.

İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti.

UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan Çakır, geçen sezon 25 maçla Süper Lig'de en fazla görev yapan hakem olmuştu.

11 maçın 6'sını Fenerbahçe kazandı

Cüneyt Çakır, 12. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti.

Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 65 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray'a 37, Fenerbahçe'ye 28 sarı kart gösterdi.

Cüneyt Çakır, iki takım arasında son olarak 2017-2018 sezonunun 9. haftasında oynanan maçta görev yapmıştı. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart görmüştü.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı Ali Palabıyık'ın

Ligde 29 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık görev alacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan

Muhabir: Erkan Tiryaki,Halil İbrahim Avşar


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı
Isparta Şehir Hastanesi'ne “Bebek Dostu Hastane” ünvanı
Müzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'te
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Isparta'da elma hasadına başlandı
Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi
Isparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit Yok
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı
Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri
Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret Etti
Kamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son Veriliyor
SDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan Çalışma
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!
Araçtan in, bisiklete bin
Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi
Eğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başında
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor
Isparta SDÜ Hastanesinde Başhekim değişti
Isparta'da bisiklet akrobasi gösterisi
Çünür Kavşağı trafiğe açıldı
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta çiğ köfteısparta perdeted kolejiIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü20 Eylül 2019
Isparta'nın "fahri trafik polisi" AbbuşIsparta'nın "fahri trafik polisi" Abbuş19 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeriIsparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri23 Eylül 2019
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetlerIsparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler20 Eylül 2019
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölüIsparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü25 Eylül 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSUISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSU19 Eylül 2019
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor24 Eylül 2019
Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 2019Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 201919 Eylül 2019
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandıIsparta'da seyir halindeki otomobil yandı21 Eylül 2019
LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ19 Eylül 2019
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramı19 Eylül 2019
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu20 Eylül 2019
Isparta'da Trafik KazasıIsparta'da Trafik Kazası20 Eylül 2019
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladıMor tarlalar 750 bin turist ağırladı23 Eylül 2019
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!23 Eylül 2019
Isparta'da Farkındalık için yürüdüler...Isparta'da Farkındalık için yürüdüler...19 Eylül 2019
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyorBinlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor23 Eylül 2019
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştıLavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştı20 Eylül 2019
YENİ ISPARTA EMNİYET MÜDÜRÜ METİN AKAYYENİ ISPARTA EMNİYET MÜDÜRÜ METİN AKAY20 Eylül 2019
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak DeğişimiIsparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi22 Eylül 2019