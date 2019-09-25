Galatasaray, Doğa Sigorta ile sponsorluk anlaşmasını uzattı

Sarı-kırmızılı kulüp ile erkek basketbol takımının isim sponsoru Doğa Sigorta arasındaki anlaşma, 2019-2020 sezonunda da devam edecek - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Hedefimiz kendine yeten, geliri artan bir takım olmak" - Doğa Sigorta Yöne

Galatasaray, Doğa Sigorta ile sponsorluk anlaşmasını uzattı
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Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - Galatasaray Kulübü ile erkek basketbol takımının isim sponsoru Doğa Sigorta arasındaki anlaşma, 2019-2020 sezonunda da devam edecek.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Swissotel the Bosphorus'ta düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, başkan yardımcısı Nabi Kırmızı ve Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ile sarı-kırmızılı basketbolcular katıldı.

Doğa Sigorta ile başarılı bir sponsorluk dönemi geçirdiklerini aktaran Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Doğa Sigorta ve diğer sponsorlarımızla iki başarılı yıl geçirdik. Doğa Sigorta'ya bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Galatasaray, basketi Türkiye'ye getiren kulüp. 'Yenilmez armada', Galatasaray'a ait bir söz. Doğa Sigorta ile uzun vadede hedefimiz, kendine yeten, geliri artan bir takım olmak. Bunu belli bir plan ve strateji içinde yürütmeye çalışıyoruz. Basketbolda da diğer dallarda da bu hedefe ulaşacağız. Kulübün imkanlarını, taraftarın verdiği paraları çok dikkatli harcamak durumundayız." diye konuştu.

Geçen sezon mücadele ettikleri ULEB Avrupa Kupası'nın ödül sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirten Cengiz, "THY Avrupa Ligi'ni kazanan bütün takımların mali açıdan eksilerde olduğunu gördük. Sponsorlar bunu göze alıyor. Biz bunu henüz göze alacak durumda değiliz. THY Avrupa Ligi'ni kazandığınızda gelen gelir 1 milyon avro. Yetkililerin bunu futboldaki Şampiyonlar Ligi ölçeklerine getirmeleri ve ona göre ödüllendirme yapması gerekiyor. Bir teşvik gerekir. Futbolda olduğu gibi bir ödüllendirme sistemi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.


- Mustafa Cengiz'den salon sözü


Yapılması planlanan spor salonu ile ilgili de bilgi veren Cengiz, şunları kaydetti:

"Kapalı salon geldiğimizden beri uğraştığımız bir konu. Salonu yapmak için çok ciddi sponsor arayışımız var. Avrupa üzerinden Türkiye'ye sponsorluk akışında sıkıntı var. Türkiye, Orta Doğu ve Asya üzerinden sponsorluk bulmak zorunda. Çok değerli bir üniversitemizle imza aşamasına geldik. Tekno kent üzerinden bir hasıla oluşturup salonun maliyetini çıkarmaya çalışıyoruz. Çalışmalar sürüyor. Er ya da geç oranın biteceğinden emin olabilirsiniz. Bunun sözünü verebilirim."


- Kırmızı: "Galatasaray markası ile olmak güven verici"


Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Galatasaray markası ile birlikte anılmanın kendilerine gurur verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Geçen sezon tüm eleştirilere, tüm olumsuz görüşlere rağmen yarı final oynayan takımımızı kutluyorum. Geçen yıl çok önemli bir başarı elde ettik. Bu yıl da sponsorluğumuz devam ediyor. Basketbola yeni heyecan getireceğiz. Galatasaray'dan sonra yenilmez armada unvanına ulaşan kulüp yok. Sponsorluklar tabii ki tüm kuruluşlar için çok önemlidir. Bu anlamda kulübümüze verdiğimiz katkıdan dolayı çok mutluyuz. Galatasaray gibi bir marka ile anılmak bize gurur ve onur vermekte.

Sponsor bulmak bu devirde çok zor. Galatasaray, bu zorluğu kendi markası ve başarılarıyla aşıyor. Galatasaray, bir dünya markası. Bizim de bundan faydalanacağımız çok şeyler vardır. Sezon başında yeni bir takımımız vardı. Bu takım neredeyse devam ediyor. Bu sene başarılarımıza yeni başarılar ekleyeceğiz. Avrupa'da da başarılar gelecek. Belki futbolda da sponsorluk yapabilirdik ama basketbolun önemini çok iyi biliyoruz. Amatör branşlara özellikle destek oluyoruz. Bu bir yerde sosyal sorumluluk bizim için. Çocuklarımızın sadece futbola değil başka sporlara da yönelmesi ülkemiz için çok önemli. Futbol takımı umarım bu hafta galibiyet alır ve hepimizi sevindirir. Galatasaray markası ile olmak güven verici."

Toplantı, gerçekleştirilen imza töreni ile sona erdi.

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