İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Belçika'nın Club Brugge takımı ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti devam ediyor.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda mazisini arıyor. Müzesinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı bulunduran ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, son sezonlardaki kötü grafiğiyle eski günlerini özlüyor.

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu süreçte Türkiye'deki 6 kupanın 4'ünü müzesine götüren sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında ise kayıpları oynuyor.

Son 2 sezonda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 12 maçta galibiyet elde edemedi.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Galatasaray, sonrasındaki iki müsabakada İspanya'nın Real Madrid takımına yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Club Brugge ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Avrupa'da "Dalya" sevinci yaşayamıyor

Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Galatasaray Futbol Takımı, son 12 maçta kazanamayarak "dalya" sevincini yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 284 maçın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 8 yenilgi gördü.

Avrupa'da son 12 müsabakada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 100. galibiyete de ulaşamadı.

Club Brugge karşısında son anda yıkıldı

Club Brugge karşısında galibiyete çok yaklaşan Galatasaray, uzatma bölümünde yediği golle beraberliğe razı oldu.

Avrupa kupalarında uzun süredir kazanamamanın baskısını yaşayan sarı-kırmızılılar, Club Brugge maçına hem UEFA Avrupa Ligi ümitlerini güçlendirmek hem de kazanamama serisini sonlandırmak için çıktı.

Maça iyi başlayan ve 11. dakikada Adem Büyük'ün golüyle öne geçen Galatasaray, uzun süre üstünlüğünü korudu. Sarı-kırmızılı ekip, 90+2. dakikada Krepin Diatta'nın golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Avrupa Ligi'ne devam etme ümitleri azalan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini de dindiremedi.

Son maç PSG ile

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun son maçını deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacak.

Beş maçta topladığı 13 puanla grup liderliğini garantileyen PSG ile 11 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılı ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mücadele edecek.

Galatasaray, PSG'yi yenmesi durumunda Club Brugge-Real Madrid maçının sonucunu bekleyecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için Paris'ten galibiyetle dönüp, grup ikinciliğini garantileyen Real Madrid'in deplasmanda Club Brugge'den puan almasını bekleyecek.