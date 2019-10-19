İSTANBUL - Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi.

5. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Babel'in kafa vuruşunda top üst direğe de çarparak auta gitti.

14. dakikada Yatabare'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta topu kaleci Muslera, soluna uzanarak kurtardı.

20. dakika Yatabare'nin kendi yarı sahasından attığı ara pasta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Mert Hakan'ın şutunda açıyı daraltan Muslera, topu kurtardı. Uruguaylı kaleciden dönen topu alan Mert Hakan, yanındaki arkadaşı Fernando'ya pasını attı. Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Andone, Demir Grup Sivasspor yarı sahasının ortasında sol kanatta aldığı topla hızla kaleye doğru gitti. Andone, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Emre Mor'un pasıyla ceza sahasının sağında Babel, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Önce kaleci, daha sonra önündeki savunma oyuncusunu çalımlayan Babel'in şutunda top defans oyuncusuna çarpıp kornere gitti.

41. dakikada Galatasaray, Appindangoye'nin ceza sahasında Andone'yi düşürmesiyle penaltı kazandı. 42. dakikada Andone, kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı filelere göndererek, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Emre Mor'un pasıyla kale sahasının sağında meşin yuvarlakla buluşan Andone, topu kalecinin üzerinden aşırarak kaleye gönderdi. Kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı ve meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

56. dakikada Emre Mor'un ceza yayının dışından çektiği sert şutta kaleci Samassa, üzerine gelen topu kurtardı.

69. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Uğur Çiftçi, topu kale sahasının içindeki Kone'ye çıkardı. Kone, uygun durumda topu boş ağlara gönderdi: 2-1.

74. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın pasıyla topla buluşan Babel, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Babel'in uzak köşeye çektiği sert şutta meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti: 3-1.

80. dakikada Andone, soldan ceza sahasına girerek sıfıra inip topu içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Emre Mor'un dokunduğu meşin yuvarlak auta çıktı.

84. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı tekrar 1'e indirdi. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada topa penaltı noktasının yanında dokunan Erdoğan Yeşilyurt, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.

90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Erdoğan Yeşilyurt, Donk'u şık bir çalımla geçerek ceza sahasına girdi ve topu penaltı noktasının önündeki Armin Derlek'e çıkardı. Derlek, müsait durumda topu üstten auta gönderdi.

Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İç sahada yenilgiyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı 40 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 40 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu süreçte 32 galibiyet, 7 beraberlikle ligdeki mevcut en uzun süre iç saha yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle galibiyet sayısını 33'e çıkardı.

Sivasspor'a İstanbul'da yine puan vermedi

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'a karşı sahasında oynadığı lig maçlarında puan kaybı yaşamadı.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 14. lig maçını da Galatasaray kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda rakip filelere 35 gol gönderirken kalesinde sadece 12 gole izin verdi.

Andone golle tanıştı

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı kulübün İngiltere'nin Brighton & Hove Albion takımından kiraladığı Rumen santrfor, Demir Grup Sivasspor mücadelesinin 22. dakikasında şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 4. resmi maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Andone, müsabakanın 43. dakikasında penaltıdan attığı golle de takımını 2-0 öne geçiren isim oldu.

Yenilmezlik serisinde 100. gol Andone'den

Florin Andone, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde attığı golle Galatasaray'ın 40 maçlık yenilmezlik serisindeki 100. golü kaydeden isim oldu.

Ligde Demir Grup Sivasspor müsabakasına kadar son 39 iç saha mücadelesinde mağlup olmayan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 99 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin 40 maça çıkan iç saha yenilmezlik serisindeki 100. gol Andone'nin ayağından geldi.

Ömer Bayram derbide yok

Galatasaray'da Ömer Bayram ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Ligde bu karşılaşmaya kadar 3 sarı kartı bulunan Ömer, Demir Grup Sivasspor müsabakanın 78. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray, 27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.

Yunus Akgün bu sezon ilk kez süre aldı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon resmi maçlarda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Teknik direktör Fatih Terim'in geçen sezon şans verdiği 19 yaşındaki Yunus, 83. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna girdi.

Muslera'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, ilk 2 dakikada yaptığı 2 kurtarışla takımının geri düşmesini önledi.

Mücadelenin 14. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan şutunda soluna gelen topu uçarak çıkaran Muslera, 20. dakikada yine Mert Hakan'a karşı karşıya pozisyonda gol şansı vermedi.

Tribünde yaklaşık 35 bin taraftar

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor müsabakasını yaklaşık 35 bin taraftar tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı 34 bin 632 Galatasaray taraftarı takip etti.

Konuk takım Sivasspor'u ise kendilerine ayrılan yerde az sayıda taraftarı destekledi.

Bir grup taraftardan tepki

Bir grup Galatasaray taraftarı sarı-kırmızılı ekibi ıslıkla protesto etti.

Maçın ikinci yarısını 1 kişi fazla oynayan Galatasaray, Sivasspor'un 2 golüne engel olamadı ve zor anlar yaşadı.

Maç sonrası bazı taraftarlar takımlarına ıslıkla tepki gösterdi. Bazı taraftarlar da sarı-kırmızılı futbolcuları çağırarak destek verdi.

Sivasspor, ligde 5 maç sonra yenildi

Süper Lig'de sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu.

Ligde bu sezonki tek yenilgisini 2. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayan kırmızı-beyazlı takım, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.

Galatasaray karşılaşmasıyla Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivas temsilcisi 10 kişi kaldı

Demir Grup Sivasspor, neredeyse maçın ikinci devresini 10 kişi oynadı.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında sarı kart gören Isaac Cofie, 48. dakikada ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.