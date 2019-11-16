ANTALYA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Güzel ve Doktor Öğretim Üyesi Melike Esentaş, "Sporda Seyirci Etkileri: Futbolcu ve Taraftar İkilemi" adlı çalışma yaptı.

İzmir'deki çeşitli kulüplerde forma giyen 18-38 yaş aralığındaki profesyonel 20 futbolcu üzerinde taraftar etkileri araştırıldı.

Futbolcularla bire bir, iki yıl boyunca yapılan görüşmeler sonucu, "12. adam" olarak ifade edilen taraftarın, oyuncular üzerine olumlu olduğu kadar olumsuz etkilerinin de bulunduğunu belirlendi.

Futbolcular, taraftardan ev sahibiyken ve deplasmanda farklı etkileniyor

Doç. Dr. Pınar Güzel, Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nde AA muhabirine, futbolun endüstrileşmiş dünyanın en popüler sporu olduğunu söyledi.

Futbolun, başarı odaklı bir etkinlik olmasından dolayı, oyunun sadece yeşil sahada değil, aynı zamanda tribünde de oynandığını aktaran Güzel, bu nedenle futbolcu ve taraftar ikilemini araştırdıklarını bildirdi.

Güzel, futbolcuların taraftar konusundaki bakış açılarını, deneyimlerini alarak bilimsel bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Futbolcular taraftarlardan etkileniyor. Araştırma sonuçlarından çıkan net bir bulgudur. Futbolcular taraftardan ev sahibi maçlarda ve deplasmanda farklı bir bakış açısıyla etkileniyor. Bununla ilgili motivasyon şemasına da ulaştık. Futbolcular, taraftarın kendileri üzerinde motivasyon aracı olduğunu bildirdi. Bunun yanında, taraftar baskısının kendilerini basitten ciddi hatalara kadar sürüklemesi, kontrolün sağlanamadığı durumlar da oluyor. Özellikle genç oyuncuların stres kontrolünün, profesyonelliğe daha yeni adım atmış olmalarından dolayı daha düşük olduğunu bulduk. Futbolcular tecrübe kazandıkça taraftar baskısını daha kontrol edebilir hale geliyor. Taraftarların motivasyon, fizyolojik ve psikolojik anlamda güçlenme gibi olumlu anlamları varken, fizyolojik düşüş ve stres gibi olumsuz anlamları olduğunu gördük."

A Milli Takım'ın başarısında taraftar etkisi

Futbolda, "seyirci", "taraftar" ve "holigan" olmak üzere üç taraftar çeşidi olduğunu vurgulayan Güzel, holiganizme dönmediği sürece seyirci ve taraftar desteğinin olumlu olduğunu söyledi.

"Taraftar desteği futbolcuların performanslarını yükseltecek etkiye sahiptir." ifadesini kullanan Güzel, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takım'ın başarısında taraftar etkisinin de olduğunu bildirdi.

Seyirci desteğinin milli takımın sahadaki performansına yansıdığını anlatan Güzel, "Anadolu'da belki taraftar sayısı düşük olabilir ama iş milli takım olduğu zaman herkes tek yürektir. Dolayısıyla o 12. adam motivasyonu bizim futbolumuza da yansıdı ki başarımızda, hem ev sahibi olduğumuz hem de deplasmandaki maçlarda çıtanın yükselerek arttığını görüyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Sinan Özmüş