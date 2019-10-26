İSTANBUL - TFF 3. Lig'in 10. haftasında 1. Grup'ta maçlar tamamlanırken, 2. ve 3. gruplarda müsabakalar sürüyor.
Ligde bugün şimdiye dek yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Tokatspor-Silivrispor: 0-3
Yomraspor-Erzinspor: 1-1
Yeni Orduspor-Serik Belediyespor: 1-3
Artvin Hopaspor-Ci Group Buca: 5-0
Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Kızılcabölükspor-Çankaya Futbol Kulübü: 1-1
Çatalcaspor-Şile Yıldızspor: 1-1
Manisaspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2
68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor: 3-0
- 2. Grup
Ağrı 1970-Karşıyaka: 1-1
Elazığ Belediyespor-Kozanspor: 0-2
Cizrespor-Belediye Derincespor: 2-3
Kemerspor 2003-Fatsa Belediyespor: 4-0
Esenler Erokspor-1877 Alemdağspor: 0-0
Payasspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-1
- 3. Grup
Pazarspor-Nazilli Belediyespor: 1-3
Halide Edip Adıvarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
Modafen-Gölcükspor: 0-1
Karacabey Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor: 4-1
Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor: 3-0
Osmaniyespor Futbol Kulübü-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşa: 1-1
Somaspor-Yozgatspor 1959: 4-2