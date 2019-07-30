İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2019-2020 futbol sezonu fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup:
Kırklarelispor-İnegölspor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Afjet Afyonspor-Hacettepe
Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe
Tarsus İdmanyurdu-Hekimoğlu Trabzon
BAK Spor-Şanlıurfaspor
Pendikspor-Sarıyer
Gümüşhanespor-Samsunspor
Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor
Kırmızı Grup:
Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor
Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor
Van Büyükşehir Belediyespor-Bandırmaspor Baltok
Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor
Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu
Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor
Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
UTAŞ Uşakspor-Kahramanmaraşspor
Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor