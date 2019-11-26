



İSTANBUL - TFF 1. Lig'de 12. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Altınordu, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenen Hatayspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. Hatayspor'u 21'er puanı bulunan Cesar Grup Ümraniyespor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.





- Sonuçlar





TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adanaspor-Giresunspor: 1-1

Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-3

Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Bursaspor-Keçiörengücü: 1-0

Hatayspor-İstanbulspor: 1-0

Ekol Göz Menemenspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0

Osmanlıspor-Adana Demirspor: 2-3

Akhisarspor-Altay: 2-1

Altınordu-Boluspor: 2-0





- Puan durumu





TFF 1. Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 1. LigTakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR12 7 3 2 17 11 6 24 2. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR12 6 3 3 21 13 8 21 3. AKHİSARSPOR12 6 3 3 15 11 4 21 4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR12 6 3 3 13 9 4 21 5. BURSASPOR12 7 2 3 17 14 3 20 6. EKOL GÖZ MENEMENSPOR12 6 2 4 11 12 -1 20 7. FATİH KARAGÜMRÜK12 5 4 3 18 13 5 19 8. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR12 5 3 4 14 10 4 18 9. KEÇİÖRENGÜCÜ12 4 6 2 9 7 2 18 10. ADANA DEMİRSPOR12 3 6 3 16 13 3 15 11. ALTAY12 4 3 5 17 17 0 15 12. GİRESUNSPOR12 3 4 5 12 18 -6 13 13. İSTANBULSPOR12 2 6 4 17 19 -2 12 14. BOLUSPOR12 2 4 6 11 15 -4 10 15. OSMANLISPOR12 4 1 7 16 21 -5 10 16. ALTINORDU12 2 4 6 11 17 -6 10 17. ADANASPOR12 1 6 5 13 20 -7 9 18. ESKİŞEHİRSPOR12 3 1 8 17 25 -8 1

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.

- 13. hafta programı





TFF 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük

30 Kasım Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor

19.00 Adanaspor-Bursaspor

1 Aralık Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor

19.00 Altay-Eskişehirspor

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor



