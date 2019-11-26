İSTANBUL - TFF 1. Lig'de 12. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Altınordu, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenen Hatayspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. Hatayspor'u 21'er puanı bulunan Cesar Grup Ümraniyespor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.
- Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Giresunspor: 1-1
Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-3
Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Bursaspor-Keçiörengücü: 1-0
Hatayspor-İstanbulspor: 1-0
Ekol Göz Menemenspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0
Osmanlıspor-Adana Demirspor: 2-3
Akhisarspor-Altay: 2-1
Altınordu-Boluspor: 2-0
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TFF 1. Lig
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR12 7 3 2 17 11 6 24 2. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR12 6 3 3 21 13 8 21 3. AKHİSARSPOR12 6 3 3 15 11 4 21 4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR12 6 3 3 13 9 4 21 5. BURSASPOR12 7 2 3 17 14 3 20 6. EKOL GÖZ MENEMENSPOR12 6 2 4 11 12 -1 20 7. FATİH KARAGÜMRÜK12 5 4 3 18 13 5 19 8. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR12 5 3 4 14 10 4 18 9. KEÇİÖRENGÜCÜ12 4 6 2 9 7 2 18 10. ADANA DEMİRSPOR12 3 6 3 16 13 3 15 11. ALTAY12 4 3 5 17 17 0 15 12. GİRESUNSPOR12 3 4 5 12 18 -6 13 13. İSTANBULSPOR12 2 6 4 17 19 -2 12 14. BOLUSPOR12 2 4 6 11 15 -4 10 15. OSMANLISPOR12 4 1 7 16 21 -5 10 16. ALTINORDU12 2 4 6 11 17 -6 10 17. ADANASPOR12 1 6 5 13 20 -7 9 18. ESKİŞEHİRSPOR12 3 1 8 17 25 -8 1
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
- 13. hafta programı
TFF 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
29 Kasım Cuma:
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük
30 Kasım Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Altınordu
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor
19.00 Adanaspor-Bursaspor
1 Aralık Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor
14.00 Giresunspor-Adana Demirspor
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor
19.00 Altay-Eskişehirspor
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor