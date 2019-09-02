İSTANBUL - TFF 1. Lig'de üçüncü hafta pazar akşamı oynanan maçlarla sona erdi.
Sezonun ilk üç haftasında üç galibiyet alan Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.
- Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
Osmanlıspor-Adanaspor: 2-2
Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: 1-0
Altay-Balıkesirspor: 1-0
Akhisarspor-Altınordu: 0-0
Giresunspor-Hatayspor: 2-2
Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: 1-1
Eskişehirspor-Bursaspor: 0-2
Adana Demirspor-Keçiörengücü: 0-0
- Puan durumu
Ligin 3. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TFF 1. Lig
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. ÜMRANİYESPOR3 3 0 0 9 3 6 9 2. HATAYSPOR3 2 1 0 7 2 5 7 3. FATİH KARAGÜMRÜK3 2 1 0 6 3 3 7 4. BURSASPOR3 2 0 1 5 4 1 6 5. ADANA DEMİRSPOR3 1 2 0 2 0 2 5 6. KEÇİÖRENGÜCÜ3 1 2 0 2 1 1 5 7. ADANASPOR3 1 1 1 5 5 0 4 8. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3 1 1 1 4 4 0 4 9. OSMANLISPOR3 1 1 1 4 4 0 4 10. AKHİSARSPOR3 1 1 1 2 2 0 4 11. ALTAY3 1 1 1 4 5 -1 4 12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR3 1 1 1 3 5 -2 4 13. BALIKESİRSPOR3 1 0 2 2 4 -2 3 14. İSTANBULSPOR3 0 2 1 5 6 -1 2 15. ALTINORDU3 0 1 2 1 3 -2 1 16. BOLUSPOR3 0 1 2 1 3 -2 1 17. GİRESUNSPOR3 0 1 2 3 8 -5 1 18. ESKİŞEHİRSPOR3 0 1 2 3 6 -3 -5
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
- Gelecek haftanın programı
Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)
Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara Aktepe)
Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)