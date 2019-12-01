Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan
Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, İhsan Uğur Göktaş, Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko, Serhat Tunç (Dk. 75 Okan Kurt), Hakan Barış, Roni, Ahmet Dereli (Dk. 16 Utku Şen), Eze (Dk. 26 Eren Keleş)
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Latovlevici (Dk. 74 Ramazan Keskin), Selçuk Şahin, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı, Igor (Dk. 67 Seleznov), Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş
Goller: Dk. 20 Eze, Dk. 53 Roni (Adanaspor), Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 45+2 (penaltıdan) ve 90+5 Özer Hurmacı (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Diniz (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Latovlevici, Dk. 34 Yalçın Koşukavak (teknik direktör) (Bursaspor)
ADANA - TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi.