İSTANBUL - TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Emre Malok
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor: Yiğit Arslan
16.30 Boluspor-Giresunspor: Cihan Aydın
19.00 Altınordu-Altay: Erkan Özdamar
19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Turgut Doman
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: Ramazan Keleş