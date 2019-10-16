



İSTANBUL - TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma:

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Emre Malok

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor: Yiğit Arslan

16.30 Boluspor-Giresunspor: Cihan Aydın

19.00 Altınordu-Altay: Erkan Özdamar

19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Turgut Doman

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: Ramazan Keleş