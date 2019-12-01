Futbol: Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor: 5 - MKE Ankaragücü: 0

Futbol: Süper Lig
spor 0
Isparta Düğün Salonları


Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Musa Çağıran (Dk. 65 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 82 Onur Bulut), Bakasetas (Dk. 89 Umut Güneş), Djalma Campos, Yacine Bammou

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsiou, Moke (Dk. 65 Ender Aygören), Hasan Kaya (Dk. 79 Berke Gürbüz), Mehmet Sak (Dk. 46 Alper Önal), Canteros, Orgill

Goller: Dk. 16 ve 85 Bakasetas, Dk. 24, 90+3 ve 90+5 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Cisse (yedek kulübesinde) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 63 Cebrail Karayel, 90+1 Orgill (MKE Ankaragücü)


ANTALYA - Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 5-0 yendi.

51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Nsakala, topu ön direkte bulunan Yacine Bammou'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuramadığı meşin yuvarlağı takip eden Baiano ceza sahasındaki Bakasetas'a pasını verdi. Yunan oyuncunun vuruşunda top Ankaragücü oyuncusu Pazdan'dan döndü.

59. dakikada sağ kanattan gelen ortayı ceza sahası içerisindeki Canteros indirdi. Nsakala göğsüyle topu kalecisine aktarmak isterken araya Orgill girdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

85. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanttan Onur Bulut'un ceza sahasına yaptığı ortada Djalma Campos, topu Bakasetas'a indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

90+3. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Sol kanattan ceza sahası içine giren Siopis ön direğe doğru topu çıkardı. Djalma Campos kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0

90+5. dakikada Alanyaspor fileleri bir kez daha havalandırdı. Umut Güneş'in defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Djalma Campos kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturan Djalma Campos maçtaki 3. golünü attı: 5-0

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'daki uçak kazasının 12. yıl dönümünde anma töreni
ŞEHRİN 5 YILDIZLI BALIK RESTORANI GÖZDE BALIK EVİ
Isparta'da epilepsi hastası Emirhan yardım bekliyor
ATABEY'DE DOĞALGAZ SEVİNCİ
Kredi faizlerinde yeni indirim sinyali! İşte güncel kredi faiz oranları
TED Isparta Koleji'nde Felsefe Rüzgarı Esti...
​Iyaşpark AVM’de Çocuklar İbi ve Tosi ile Eğlendi
Dul eşlere ve emekliye birden fazla emeklilik maaşı
Isparta -Burdur Yolunda Trafik kazası: uçuruma devrildi
Isparta'da bir parti için gereken tüm malzemeler Asrın'da
Eğirdir Gölü’ndeki Su Seviyesindeki Azalma Tedirgin Edici Boyutta
Isparta'da yapılan tesis ihaleye çıkıyor...!
Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden çok önemli bilgilendirme...
Isparta'da koordinasyon toplantısı
Son dakika haberi:17 bin 689 personel alınacak
Isparta'da bir çok hastalığa deva bitki için eğitim...
Isparta'da hayata geçirildi!
O tırlar Isparta'ya geliyor
Davraz Kayak Merkezi'nde ziyaretçi hedefi büyük
Emlak vergisi ikinci taksit son gün ne zaman?
Isparta'daki yarışma Sonuçlandı... ödül töreni yapılacak!
Isparta'da balıkçı ailelerine pinter donam eğitimi
Isparta Valiliği'nden kış uyarısı! ''Dikkat edelim...''
Bakanlığa bağlı birimler Isparta'yı gezdi
Isparta'da gerçeği aratmayan tatbikat...!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladıDizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı26 Kasım 2019
Isparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele GeçirildiIsparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele Geçirildi27 Kasım 2019
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istediIsparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi25 Kasım 2019
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttıÖldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı26 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü KutlamasıTED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması25 Kasım 2019
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi25 Kasım 2019
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!25 Kasım 2019
Burdur’da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralıBurdur’da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı26 Kasım 2019
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR 25 Kasım 2019
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” DediSDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi26 Kasım 2019
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralıIsparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı27 Kasım 2019
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi AçıklandıIsparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı26 Kasım 2019
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...25 Kasım 2019
Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...27 Kasım 2019
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZGENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ25 Kasım 2019
Isparta Belediyesi ihtiyaç sahibine yardım elini uzattıIsparta Belediyesi ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı24 Kasım 2019