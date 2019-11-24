Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Caulker, Tzavellas, Kaan Kanak, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Djalma Campos, Cisse
Göztepe: Beto, Gassama, Wallace, Titi, Berkan Emir, Mossoro, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Castro, Jerome
Sarı kartlar: Dk. 34 Siopis, Dk. 35 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45+1 Soner Aydoğdu (Göztepe)
ANTALYA - Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 tamamladı.
8. dakikada Göztepe yarı sahasında topla buluşan Bakasetas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Beto uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Göztepe defansı topu uzaklaştırdı.
42. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ortasında Cisse topu kontrol ettikten sonra sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti. Göztepe kalecisi Beto, topu çıkardı.
44. dakikada sağ kanatta Gassama, topu Serdar Gürler'e gönderdi. Serdar Gürler'in bekletmeden ceza sahasına doğru ortaladığı topu Castro kafayla kaleye göndermek istedi. Ancak Alanyasporlu oyunculara çarpan top, ceza sahası dışına çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.