



Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Eren Albayrak, Chico (Dk. 23 Serdar Özkan), Ufuk Akyol (Dk. 82 Fredy), Chahechouhe (Dk. 46 Amilton), Charles, Mukairu, Leschuk

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Hutchinson, Lens (Dk. 58 Burak Yılmaz), Ljajic (Dk. 76 Oğuzhan Özyakup), Elneny, Diaby, Umut Nayir (Dk. 87 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 9 Vida, Dk. 11 Diaby (Beşiktaş), Dk. 52 Mukairu (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Bahadır Öztürk, Dk. 67 Leschuk, Dk. 90+2 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 48 Umut Nayir, Dk. 69 Rebocho (Beşiktaş)





ANTALYA - Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi.

52. dakikada Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Leschuk'un orta sahadan defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Mukairu, ceza sahasına girip kaleci Karius'un solundan topu filelere gönderdi: 1-2

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlanan ve tedavisi nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.

61. dakikada Amilton'un pasında Ufuk Akyol'un ceza alanı içinden şutunda, top üstten auta çıktı.

70. dakikada Bahadır Öztürk'ün hatalı pasında Burak Yılmaz, araya girmeye çalıştı. Kalesini terk eden Ferhat Kaplan'ın müdahalesiyle top, Ljajic'in önüne düştü. Ljajic, meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi. Top, yandan dışarı çıktı.

76. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada Fredy'nin sağ kanattan pasında kale önünde topla buluşan Serdar Özkan'ın şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ortasında yaşanan karambolde Güven Yalçın, topu kornere gönderdi.

Karşılaşmayı, Beşiktaş 2-1 kazandı.

