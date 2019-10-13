ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Desna Chernihiv ile 2-2 berabere kaldı.
Akdeniz ekibi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, Milli Egemenlik Stadyumu'nda Ukrayna Premier Lig takımlarından Desna Chernhiv ile hazırlık maçında karşılaştı.
Konuk takım 7. dakikada Dmytro'nun golüyle öne geçerken, Aytemiz Alanyaspor 24. ve 29. dakikalarda Cisse'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle tamamladı.
Ukrayna temsilcisi 49. dakikada Andry'nin attığı golle eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.