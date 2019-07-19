



ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi'nin 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.



Golden sonra baskısını artıran başkent ekibi, karşılaşmanın 26. dakikasında Erdem Özgenç'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarısı bu skorla tamamlanan müsabakanın 76. dakikasında gelişen Hatayspor atağında, Pierre-Yves Polomat'ın meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndermesiyle skor 2-1'e geldi.

Kalan dakikalarda her iki takım ataklarının sonuçsuz kaldığı karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmayı, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yardımcı antrenörü Mert Nobre de izledi.



