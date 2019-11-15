



İSTANBUL - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 13. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:





- TFF 2. Lig





Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Demirspor (Tuzla Belediye)

17 Kasım Pazar:

13.00 Bayburt Özel İdare-Etimesgut Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Kardemir Karabükspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Birevim Elazığspor-Sivas Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.30 Niğde Anadolu-Piserro Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Bandırmaspor-Ergene Velimeşespor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Uşakspor (Kırşehir Ahi)

13.30 GMG Kastamonuspor-Vanspor Futbol Kulübü (Gazi)

14.30 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)





Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Sancaktepe Futbol Kulübü-Pendikspor (15 Temmuz)

13.30 Hacettepe-1922 Konyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

17 Kasım Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor (Diyarbakır)

13.00 Şanlıurfaspor-Sarıyer (Faruk Çelik)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Yılport Samsunspor (Vakfıkebir İlçe)

13.30 İnegölspor-Başkent Akademi (İnegöl İlçe)

13.30 Yeni Çorumspor-Manisa Futbol Kulübü (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor (Karaelmas Kemal Köksal)





- TFF 3. Lig





1. Grup

Yarın:

13.30 Silivrispor-Serik Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Çankaya Futbol Kulübü-Sultanbeyli Belediyespor (Ankara OSTİM)

17 Kasım Pazar:

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Kızılcabölükspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.30 Düzcespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Manisaspor-Çatalcaspor (Manisa 19 Mayıs)

13.30 68 Aksaray Belediyespor-Yomraspor (Dağılgan)

13.30 Ci Group Buca-Yeni Orduspor (Yeni Buca)

13.30 Şile Yıldızspor-Artvin Hopaspor (Şile)

13.30 Erzinspor-Tokatspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)





2. Grup

Yarın:

13.00 Ofspor-Belediye Derincespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Turgutluspor (Tepecik Şenol Güneş)

17 Kasım Pazar:

13.00 Fatsa Belediyespor-Ağrı 1970 (Fatsa İlçe)

13.00 1877 Alemdağspor-Elazığ Belediyespor (Alemdağ)



13.30 Kemerspor 2003-Kocaelispor (Kemer İlçe)

13.30 Kozanspor-Cizrespor (İsmet Atlı)

13.30 Karşıyaka-Fethiyespor (İzmir Atatürk)

13.30 Erbaaspor-Payasspor (Erbaa İlçe)





3. Grup

Yarın:

13.30 Bayrampaşa-Osmaniyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

17 Kasım Pazar:

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Modafen (Kelkit İlçe)

13.00 Medical Park Batman Petrolspor-Halide Edip Adıvarspor (Batman Yeni Şehir)

13.30 Altındağ Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Çubuk İlçe)

13.30 Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Nazilli İlçe)

13.30 Muğlaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Muğla Atatürk)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Darıca İlçe)

13.30 Somaspor-Pazarspor (Soma Atatürk)

13.30 Yozgatspor 1959-Gölcükspor (Yozgat Bozok)