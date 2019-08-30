FIBA Dünya Kupası'nın 'en'leri

Basketbolda FIBA Dünya Kupası tarihinde oynadığı 35 maçta 843 sayı kaydeden Brezilyalı Schmidt, kupa tarihinde en fazla sayı atan oyuncu oldu.

FIBA Dünya Kupası'nın 'en'leri
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Basketbolda FIBA Dünya Kupası tarihinde en fazla sayı atan oyuncu Brezilyalı Oscar Schmidt oldu.

Brezilya Milli Takımı ile 1978, 1982, 1986 ve 1990 Dünya Şampiyonalarında mücadele eden efsane basketbolcu, 4 organizasyonda oynadığı toplam 35 maçta 843 sayı atarak, kupa tarihine geçti.

Arjantin'de 1990 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda 34,6 sayı ortalamasıyla şampiyonanın en skorer ismi olan Schmidt, bir maçta en fazla sayıyı Avustralya'ya attı. Oscar Schmidt, Avustralya ile 17 Ağustos 1990'da oynadıkları ve takımının 100-93 kazandığı final grubu maçında 52 sayı kaydetti.

Galis tarihe geçti

Organizasyonda en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncu ise Yunanistan'dan Nikos Galis oldu.

1986'da İspanya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 10 maçta 337 sayı atan Galis, 33,7 ortalama ile oynadı. Galis ayrıca şampiyonanın en skorer ismi unvanını aldı. Galis, şampiyonada en fazla sayıyı ise Panama'ya attı. Yunanistan'ın Panama'yı 110-81 yendiği karşılaşmada 53 sayı atan Galis, galibiyette önemli rol oynadı.

Hur, bir maçta 54 sayı attı

Güney Koreli Jae Hur da şampiyona tarihine geçen oyuncular arasında yer alıyor.

Hur, Arjantin'de 1990 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore'nin Mısır'ı 117-115 yendiği maçta 54 sayı atarak, bir maçta en fazla sayı atan oyuncu oldu.

En çok forma giyen oyuncu Ubiratan

Dünya Şampiyonası tarihinde en çok forma giyen oyuncu unvanı Brezilyalı Maciel Ubiratan'a ait.

Ubiratan, 5 Dünya Şampiyonası'nda Brezilya Milli Takım Formasını giydi. 1963, 1967, 1970, 1974, 1978 yıllarında düzenlenen şampiyonalarda toplam 41 kez Brezilya Milli Takımı formasını giyen Maciel Ubiratan, kupada en fazla oynayan basketbolcu olarak tarihe geçti.

En farklı galibiyet eski Sovyetler Birliği'nin

Dünya Şampiyonası tarihinde en farklı galibiyeti 1974'te Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 92 sayı farkla mağlup eden Sovyetler Birliği elde etti.

Porto Riko'da düzenlenen organizasyonda şampiyon olan Sovyetler Birliği, Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 140-48 yendi.

Arjantin'de 1990 yılında düzenlenen şampiyonada Yunanistan'ın Güney Kore karşısında ilk yarıyı 79-21 önde kapattığı karşılaşma ise toplam 100 sayı ile ilk yarıda en fazla sayı atılan maç olarak tarihe geçti. Şampiyona tarihinde ilk yarısında en az sayı atılan maç, 1950'de Mısır'ın Fransa karşısında devreyi 10-9 önde kapattığı (Toplam 19 sayı) karşılaşma oldu.

En çok madalya kazanan oyuncular

Dünya Kupası tarihinde Brezilyalı Marques Wlamir ve Amaury Pasos, Yugoslav Kresimir Cosic ve SSCB'den Sergei Belov, dörder kezle en çok madalya alan oyuncular unvanını aldı.

Wlamir, 1959 ve 1963'te altın, 1954 ve 1970 yıllarında ise gümüş madalya aldı. Cosic ise 1970 ve 1978'de altın, 1967 ve 1974 yıllarında düzenlenen şampiyonalarda ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sergei Belov, 1967 ve 1974'te altın, 1978 yılında gümüş, 1970 yılında ise bronz madalya kazanırken, Amaury Pasos da 1954'te gümüş, 1959 ve 1963'te altın, 1967'de bronz madalya elde etti.

Bir maçta 251 sayı atıldı

Dünya Şampiyonası tarihinde en çok sayı atılan maç 1978'de Brezilya ile Çin arasında oynandı.

Filipinler'de düzenlenen şampiyonada, Brezilya'nın Çin'i 154-97 yendiği maçta toplam 251 sayı kaydedildi.

En az sayı atılan maç ise Arjantin'de 1950 yılında düzenlenen ilk şampiyonada Mısır ile Brezilya arasında oynandı. Brezilya'nın Mısır'ı 38-19 yendiği maçta toplam 57 sayı atıldı.

Muhabir: Ercan Doğan


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