FIAT Motor Sporları Takımı, 2 yılda 24 pilot ve co-pilot kazandırdı

FIAT Motor Sporları Takım Direktörü Kafkas, "Geçtiğimiz 2 yılda pilot ve co-pilotlarımız dahil 24 genç arkadaşımızı takım çatımızın altında katmak önemli bir başarı." dedi.

FIAT Motor Sporları Takımı, 2 yılda 24 pilot ve co-pilot kazandırdı
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Isparta Düğün Salonları

BURSA - FIAT Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takım olarak sadece kazanmak değil aynı zamanda spora katma değer sağlamayı amaçladıklarını belirterek, 2 yılda pilot ve co-pilot olmak üzere toplam 24 genci ralli sporuna kazandırdıklarını söyledi.

Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında Egea'dan bir yarış otomobili yapma fikri ortaya atıldığı zaman kendi imkanlarıyla neler yapabileceklerine baktıklarını ve yaklaşık 1-1,5 yıl projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Projenin temelinde bütün otomobil paydaşlarına da temas edebilecek organizasyonları yapmayı düşündüklerini ifade eden Kafkas, çeşitli illerde gerçekleştirdikleri bayi aktivitelerinde müşterilere hem güvenli sürüş hem de motor sporlarını tanıtmayı ayrıca yarış aracını müşterilere kullandırmayı planladıklarını belirtti.

Kafkas, "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği ile yaklaşık 3 yılda 27 ili gezdiklerini ve 4 bine yakın kişinin Egea Sedan yarış otomobilini deneyimlediğini vurgulayarak, etkinliklerin çok keyifli ve güzel geçtiğini anlattı.

TOFAŞ'ın 50 yılı aşkın endüstriyel birikimi olduğunu vurgulayan Kafkas, "TOFAŞ Fabrikası'nda, en az rakipleri kadar iyi bir ralli otomobili nasıl tasarlanır' fikri üzerinde çok çalıştık. Egea Hatchback yarış otomobilinin temelinde bu yatıyor. Yaklaşık 1 yıl boyunca yarış otomobilini kendi ürün gamımızdaki komponentlerden tasarlayarak ve testler yaparak bugünkü haline getirdik. Takibinde, motor sporlarında genç pilot yetişme hedefimizle genç arkadaşlarımızı nasıl uygun imkanlarla yarıştırabileceğimizi çalıştık. Fabrika Takımı olarak geçen yıl 6 pilot ve 6 co-pilot, bu yıl da 6 pilot ve 6 co-pilot arkadaşımızı yarıştırarak motor sporları sahnesine çıkardık." diye konuştu.

"FIAT Takımı olarak hedefleri yakaladık"

Fiat Motor Sporları’nın, Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun son yarışı olan Yeşil Bursa Rallisinde "Sınıf 3" kategorisinde birinci olduğunu aktaran Koray Kafkas, Egea Gençler Kupası'nda mücadele eden genç pilotlar Buğra Can Kılıç ve Ali Emre Yılmaz ikilisinin sezonu Türkiye Ralli Genç Pilotlar ve Co-Pilotlar Şampiyonu olarak tamamladığını söyledi.

Gelecek yıl da genç pilotların yetişmesi adına ralli yarışlarına katılacaklarını anlatan Kafkas, şöyle devam etti:

"FIAT Takımı olarak hedeflerimizi yakaladık. Kendi imkanlarımızla, TOFAŞ'ta geliştirerek yaptığımız yarış otomobilimiz tüm rakipleriyle mücadele edebilir durumda. Eksiklerimiz tabii ki var. Onları da her senenin sonunda toparlayıp, gelecek seneye daha iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takımımızın resmi pilotları Fatih Kara ve Bilge Ayan ikilisi fabrika adına yarışıyorlar. Aynı zamanda genç pilotlarımıza mentörlük yapıyorlar. Genç arkadaşlarımıza yol gösteriyor ve hedef belirliyorlar. FİAT çatısı altında yarışan gençlerin tecrübelenip hızlanmasına ve gerçek bir fabrika pilotu olmalarına yardımcı oluyorlar."

"Fabrikamızda, standart parçayla en iyi yarış otomobilini hazırladık"

Kafkas, TOFAŞ fabrikasındaki prototip atölyesinde, her birinin farklı sorumluluğu olan 25 görevliyle çalıştıklarına dikkati çekerek, "Egea yarış otomobillerini hazırlamaya 60 mühendisle başladık. Büyük bir özveriyle bize destek veriyorlar. Çok güzel bir çalışma ortamımız var. Standart parçayla bugüne kadar tasarlanan en iyi yarış otomobilini hazırladığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençlere imkan sunmaya devam edeceğiz"

Şu anda 12 Egea Hatchback yarış otomobilinin bulunduğunu dile getiren Kafkas, şunları kaydetti:

"2020 yılında da genç pilotların gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Yarış otomobilimizi geliştirme üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'de motor sporlarını tanıtma ve gençlere imkan sağlama hedefimizi koruyacağız. Bu anlamda, spora katma değer sağlıyoruz ve önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Geçtiğimiz 2 yılda pilot ve co-pilotlarımız dahil 24 genç arkadaşımızı takım çatımızın altında katmak önemli bir başarı. Gençlerimizin daha evvel böyle bir tecrübesi yoktu ve hiç ralli otomobiliyle yarışmamışlardı. FIAT çatısı altında geliştiler. Bu bizler açısından gurur vesilesi olmasının yanında onlar için çok önemli bir gelişim fırsatı."

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