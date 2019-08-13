Fenerbahçenin yeni transferi Zanka: Şampiyonluk hasretine son vereceğiz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka, sarı-lacivertli formanın başarısı için her şeyi yapacağını ve sezon sonu özlenen şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.

Fenerbahçenin yeni transferi Zanka: Şampiyonluk hasretine son vereceğiz
spor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin İngiltere ekibi Huddersfield'dan transfer ettiği 29 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen (Zanka), yaptığı açıklamada, mücadeleci bir yapısı olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin en büyük kulübünün başarısı için sahada geri adım atmayacağım." diyen sarı-lacivertli oyuncu, "Bu büyük kulübe geldiğim için oldukça mutluyum. Fenerbahçe'nin tarihine geçen Danimarkalı oyunculardan biri olmak istiyorum. Çubuklu formayla Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Högh, Kjaer ve Pingel gibi başarılar elde etmek için savaşacağım. Benden sonra gelenler de 'Zanka gibi taşıyacağız bu formayı' diyecekler." şeklinde konuştu.

Gösterdiği performansla rakiplerinin sevmediği bir isim haline geldiğini anlatan Zanka, "Savaşmadan, mücadele etmeden başarı elde etmek zor. Kariyerim boyunca savaşçı kişiliğim nedeniyle rakiplerim tarafından sevilmeyen bir isim oldum. Fakat onlar da zamanla bana saygı duymaları gerektiğini öğrendiler. Bundan sonra ben ve takım arkadaşlarım bu büyük kulübün başarısı için sahada savaşacağız. Bir an olsun geri adım atmadan, şampiyonluk için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlara çağrı da bulunan Zanka, "Şu an takıma uyum aşamasındayım. Bir an önce bu dönemi atlatıp, forma giymeyi hedefliyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmak ve onları mutlu etmek istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız ve şampiyonluk hasretine son vereceğiz. Bizler sahada, onlar da tribünde son ana kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Erkan Tiryaki

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