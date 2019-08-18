Fenerbahçe sezonu seyircisi önünde açıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.

Fenerbahçe sezonu seyircisi önünde açıyor
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Geride kalan sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor.

Kadrosunda önemli değişikliklere giden ve şu ana kadar 9 transfer yapan Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım sezonun ilk haftasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kadıköy'de 12 maçlık seri

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi.

Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Emre Belözoğlu 1542 gün sonra

Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti.

Öte yandan diğer yeni transferler Zanka, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Altay Bayındır, Vedat Muric, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam, ilk kez resmi bir maçta forma giymek için teknik direktör Ersun Yanal'dan forma bekleyecek.

123 haftalık hasret bitebilir

Fenerbahçe, tam 123 haftadır hasret kaldığı Süper Lig'de liderlik koltuğuna sezonun ilk haftasında oturma şansına sahip.

Ligde alınacak diğer maçların sonucuna göre rakibini farklı yenmesi durumunda sarı-lacivertliler, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturabilir.

Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015’te Trabzonspor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Fenerbahçe, daha sonra aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezonda hiçbir haftayı lider bitiremedi.

Gazişehir Gaziantep ilk kez

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'de ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Geride kalan sezonda 1. Lig'de play-off sonunda Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlılar, tarihinde ilk Süper Lig maçını Kadıköy'de oynayacak.



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonu
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı
Isparta'da muhtarlara deprem eğitimi
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019
Isparta'da yasa dışı silah operasyonu...
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! bugün başladı
Geliri olmayana devletten destek
Isparta'da cinayet
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı
ISPARTA'DA ZABITALAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR!
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı!
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019
Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti
EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu
Isparta’da uyuşturucu operasyonları
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da cinayetIsparta'da cinayet15 Ağustos 2019
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğulduYüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu14 Ağustos 2019
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 201914 Ağustos 2019
Geliri olmayana devletten destekGeliri olmayana devletten destek16 Ağustos 2019
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralıIsparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı15 Ağustos 2019
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru15 Ağustos 2019
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonuIsparta’da FETÖ/PDY operasyonu16 Ağustos 2019
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadıBayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı14 Ağustos 2019
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı DüzenlendiIsparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi11 Ağustos 2019
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!14 Ağustos 2019
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gittiIsparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti11 Ağustos 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı16 Ağustos 2019
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldıŞarkıcı Bergen mezarı başında anıldı14 Ağustos 2019
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! 14 Ağustos 2019
Burdur'da Tarla sularken hayatını kaybettiBurdur'da Tarla sularken hayatını kaybetti13 Ağustos 2019
EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI 11 Ağustos 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladıIsparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı16 Ağustos 2019
"Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram tatili yoğunluğu"Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram tatili yoğunluğu13 Ağustos 2019
Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!13 Ağustos 2019
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 201916 Ağustos 2019