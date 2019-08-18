İSTANBUL (AA) - Geride kalan sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor.

Kadrosunda önemli değişikliklere giden ve şu ana kadar 9 transfer yapan Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım sezonun ilk haftasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kadıköy'de 12 maçlık seri

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi.

Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Emre Belözoğlu 1542 gün sonra

Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti.

Öte yandan diğer yeni transferler Zanka, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Altay Bayındır, Vedat Muric, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam, ilk kez resmi bir maçta forma giymek için teknik direktör Ersun Yanal'dan forma bekleyecek.

123 haftalık hasret bitebilir

Fenerbahçe, tam 123 haftadır hasret kaldığı Süper Lig'de liderlik koltuğuna sezonun ilk haftasında oturma şansına sahip.

Ligde alınacak diğer maçların sonucuna göre rakibini farklı yenmesi durumunda sarı-lacivertliler, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturabilir.

Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015’te Trabzonspor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Fenerbahçe, daha sonra aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezonda hiçbir haftayı lider bitiremedi.

Gazişehir Gaziantep ilk kez

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'de ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Geride kalan sezonda 1. Lig'de play-off sonunda Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlılar, tarihinde ilk Süper Lig maçını Kadıköy'de oynayacak.







